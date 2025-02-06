https://ukraina.ru/20250206/1060846273.html

Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России

Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России - 06.02.2025 Украина.ру

Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России

Сейчас у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-06T04:45

2025-02-06T04:45

2025-02-06T04:45

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В связи с внушительными потерями ВСУ и их провалами на фронте, у киевского режима всего несколько вариантов, как он может повлиять на ситуацию, отметил собеседник издания. По его словам, один из этих вариантов — ужесточение санкций и удары по объектам народного хозяйства России.Он объяснил, что у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку.“Уничтожить ВС РФ на поле боя Украина не сможет. Она рассчитывает, что российская армия исчерпает свой ударный потенциал и на фронте наступит клинч”, — добавил историк.По его мнению, Россия сейчас должна предпринять ряд усилий на фронте и в тылу.“Чтобы украинский фронт рушился быстрее, чем у нас экономика перегревается”, — резюмировал Норин.В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в военном ведомстве.Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНРПолный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250130/1060689926.html

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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф, экономика, потери всу