Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России - 06.02.2025 Украина.ру
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Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России - 06.02.2025 Украина.ру
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
Сейчас у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T04:45
2025-02-06T04:45
новости
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экономика
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В связи с внушительными потерями ВСУ и их провалами на фронте, у киевского режима всего несколько вариантов, как он может повлиять на ситуацию, отметил собеседник издания. По его словам, один из этих вариантов — ужесточение санкций и удары по объектам народного хозяйства России.Он объяснил, что у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку.“Уничтожить ВС РФ на поле боя Украина не сможет. Она рассчитывает, что российская армия исчерпает свой ударный потенциал и на фронте наступит клинч”, — добавил историк.По его мнению, Россия сейчас должна предпринять ряд усилий на фронте и в тылу.“Чтобы украинский фронт рушился быстрее, чем у нас экономика перегревается”, — резюмировал Норин.В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в военном ведомстве.Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНРПолный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф, экономика, потери всу
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, экономика, потери ВСУ

Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России

04:45 06.02.2025
 
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Открытые источники
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Сейчас у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
В связи с внушительными потерями ВСУ и их провалами на фронте, у киевского режима всего несколько вариантов, как он может повлиять на ситуацию, отметил собеседник издания. По его словам, один из этих вариантов — ужесточение санкций и удары по объектам народного хозяйства России.
“То есть война такова, что в ней соревнуются не ВС РФ и ВСУ, а украинская армия и российская экономика. В частности, атаки украинских дронов по российским нефтебазам дополняют санкции против российского теневого танкерного флота. В ту же канву укладывается обрезание транзита газа”, — считает Норин.
Он объяснил, что у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку.
“Уничтожить ВС РФ на поле боя Украина не сможет. Она рассчитывает, что российская армия исчерпает свой ударный потенциал и на фронте наступит клинч”, — добавил историк.
По его мнению, Россия сейчас должна предпринять ряд усилий на фронте и в тылу.
“Чтобы украинский фронт рушился быстрее, чем у нас экономика перегревается”, — резюмировал Норин.
В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в военном ведомстве.
Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНР
30 января, 13:26
В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе Единственным шансом для Киева задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти. Об этом 30 января заявили в Минобороны России
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
 
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