https://ukraina.ru/20250206/1060846273.html
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России - 06.02.2025 Украина.ру
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
Сейчас у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T04:45
2025-02-06T04:45
2025-02-06T04:45
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В связи с внушительными потерями ВСУ и их провалами на фронте, у киевского режима всего несколько вариантов, как он может повлиять на ситуацию, отметил собеседник издания. По его словам, один из этих вариантов — ужесточение санкций и удары по объектам народного хозяйства России.Он объяснил, что у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку.“Уничтожить ВС РФ на поле боя Украина не сможет. Она рассчитывает, что российская армия исчерпает свой ударный потенциал и на фронте наступит клинч”, — добавил историк.По его мнению, Россия сейчас должна предпринять ряд усилий на фронте и в тылу.“Чтобы украинский фронт рушился быстрее, чем у нас экономика перегревается”, — резюмировал Норин.В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в военном ведомстве.Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНРПолный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
https://ukraina.ru/20250130/1060689926.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф, экономика, потери всу
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, экономика, потери ВСУ
Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
Сейчас у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
В связи с внушительными потерями ВСУ и их провалами на фронте, у киевского режима всего несколько вариантов, как он может повлиять на ситуацию, отметил собеседник издания. По его словам, один из этих вариантов — ужесточение санкций и удары по объектам народного хозяйства России.
“То есть война такова, что в ней соревнуются не ВС РФ и ВСУ, а украинская армия и российская экономика. В частности, атаки украинских дронов по российским нефтебазам дополняют санкции против российского теневого танкерного флота. В ту же канву укладывается обрезание транзита газа”, — считает Норин.
Он объяснил, что у Украины нет иного выбора, кроме как затягивать войну на поле боя и бить Россию по кошельку.
“Уничтожить ВС РФ на поле боя Украина не сможет. Она рассчитывает, что российская армия исчерпает свой ударный потенциал и на фронте наступит клинч”, — добавил историк.
По его мнению, Россия сейчас должна предпринять ряд усилий на фронте и в тылу.
“Чтобы украинский фронт рушился быстрее, чем у нас экономика перегревается”, — резюмировал Норин.
В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в военном ведомстве.