https://ukraina.ru/20250204/1060813440.html

Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНР. Итоги 4 февраля

Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНР. Итоги 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру

Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНР. Итоги 4 февраля

Потери ВСУ в зонах СВО и Кто по-прежнему велики, восполнять их некем. За границу бегут насильственно мобилизованные и генералы. Запад меняет схемы снабжения руководства Украины. Ветеранов СВО готовят к госуправлению в ДНР

2025-02-04T18:25

2025-02-04T18:25

2025-02-04T18:25

эксклюзив

украина

донецкая народная республика

сша

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

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Обозреватели западной прессы продолжают фокусировать внимание на главной проблеме ВСУ – кадровой. В конце января Минобороны РФ констатировало ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. При этом темпы мобилизации не восполняли эти потери, отмечали в Министерстве.Киев использует стандартный пропагандистский приём замалчивания своих потерь при преувеличении потерь противника. Владимир Зеленский в опубликованном 2 февраля интервью агентству Associated Press отметил лишь "огромные потери" обеих сторон конфликта.Издание Politico в своих публикация обратило внимание на два аспекта: своеобразный подбор командного состава ВСУ и массовое дезертирство. По информации издания, многие армейские командиры при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которые разделяют его взгляды на приемлемость больших людских потерь."Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", – пожаловалась военнослужащая ВСУ Анастасия.Дезертирство мобилизованных, обученных и даже обстрелянных военнослужащих не только напрягает командование ВСУ, отметило Politico, но и создаёт проблемы для политического руководства Украины. В частности, это препятствует убеждению новой администрации Белого дома в необходимости продолжать поддержку киевского режима в условиях СВО.На этом фоне странными выглядят пожелания украинских генералов продолжать воевать и добывать победу, предпочитающих доходные места на Западе ответственности на передовой. В частности, командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов 4 февраля сообщил в соцсети о своем уходе с должности. Он возглавлял группировку с апреля 2014 года и в январе добился назначения на должность украинского представителя в немецком Висбадене, где создан центр по координации западной военной помощи ВСУ (NSATU)."Убеждён, что вы и дальше не остановитесь на достигнутом, достойно будете выполнять свой военный долг, приумножая славу украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь!"*, – написал Шаповалов.* Сохранена авторская орфография – Ред. США, Британия и Евросоюз не спешат проливать кровь своих солдат на украинской земле. Несмотря на попытки французского президента Эммануэля Макрона сколотить экспедиционный корпус, своих кадровых военнослужащих отправлять на СВО не спешит даже Польша. Об этом в очередной раз заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Инициатива в зонах СВО и КТО по-прежнему принадлежит российской армии. Согласно сводке Минобороны РФ от 4 февраля, на Курском направлении подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 345 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета.По обновлённым данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курщине противник потерял до 57330 военнослужащих. Потери противника в технике тоже значительны: 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 боевых бронированных машин, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.Также среди потерь на этом направлении значатся 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Потери ВСУ значительны и в зоне СВО. Только в живой силе за сутки противник, по данным Минобороны РФ, потерял в боях с подразделения российской группировки войск "Запад" в Харьковской области, ЛНР и ДНР свыше 290 военнослужащих.Потери ВСУ в боях с подразделения российской "Южной" группировки войск в ДНР составили до 260 военнослужащих, не считая техники. Противник потерял до 510 военнослужащих в боях с подразделения российской группировки войск "Центр" в ДНР. Значительные потери ВСУ, Нацполиции и других вооружённых формирований Украины отмечены на других участках ответственности российских группировок.Уклонисты готовы платить $10 тыс за возможность сбежать с Украины любыми способами. Об очередной истории проинформировала Госпогранслужба Украины."Пограничники вместе с СБУ и полицией остановили грузовик, который направлялся к границе. Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины – они пытались нелегально попасть в Венгрию", – сообщила ГПСУ.По-прежнему процветают схемы бегства с Украины под видом волонтёров, участников спортивных соревнований, опекунов инвалидов, командировочных. Оформление инвалидности для уклонистов стоит кратно дешевле, однако не гарантирует защиты от мобилизации при разоблачении коррупционных схем.Отправке на фронт, как выяснилось, подлежат реальные инвалиды с детства, с давно поставленными психиатрами диагнозами – такими, как параноидальная шизофрения. Периодически об этом рассказывают и насильственно мобилизованные, и работники ТЦК (переименованных военкоматов).Проблема пополнения ВСУ насильственно мобилизованными со сменой администрации Белого дома дополнилась угрозой сокращения военных поставок из США – главного донора Киева. Дональд Трамп до инаугурации задавал Джо Байдену неудобные вопросы о расходах миллиардов долларов американских налогоплательщиков. После инаугурации он инициировал мораторий на оказание США внешней помощи и аудит выделенных средств."Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа – на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Зеленский в интервью АР заявил, что понятия не имеет, о каких сотнях милилардов говорят в США. По словам Зеленского, военные поставки Вашингтона на Украину не превысили $76 млрд. Таким образом, Киев предоставил новой администрации Белого дома дополнительный повод для тщательтного аудита.Трамп предложил коммерциализировать военную и иную помощь Киеву, пожелав получить взамен украинские редкоземельные металлы и другие товары. Это было одним из пунктов "плана победы" Зеленского, который скрывал от соотечественников секретную часть своих предложений Байдену и другим западным лидерам.Пресс-секретарь президента России 4 февраля прокомментировал журналистам это предложение Трампа. Дмитрий Песков охарактеризовал эту идею как предложение покупать помощь, обеспечивать её на коммерческой основе. По мнению Пескова, лучше вообще не оказывать помощь киевскому режиму и тем самым способствовать завершению конфликта.Трамп обещал за сутки завершить конфликт на Украине, потом продлил себе срок выполнения своего обещания на 100 дней. Песков в комментарии прямо на это обещание не указал – возможно, позволяя лидеру США сохранить лицо накануне анонсированных западной прессой переговоров с Владимиром Путиным.Политики ЕС расценили заявление Трампа преимущественно негативно. Ведь именно Вашингтон понуждал и принуждал своих "трансатлантических партнёров" быстро и максимально вложиться в поддержку Киева."Отличная "сделка" для США, но катастрофа для жителей всей Европы", – заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.Также 4 февраля на эту новость отреагировал канцлер ГерманииОлаф Шольц. Он указал на эгоизм и потребительское отношение США к поддержке Киева в условиях СВО.Германия является крупнейшим донором киевского режима в Европе, а по объёмам не обещанной, а реально предоставленной помощи – первым в мире, как полагают некоторые эксперты. Сокращение помощи США с перекладыванием на Евросоюз беремени расходов по спасению киевского режима стимулирует брожение в украинском обществе, констатируют авторы различных изданий и телеграм-каналов.В такой ситуации Киев не брезгует кровавыми провокациями, нанося удары по мирному населению даже подконтрольной ВСУ территории. После ракетного удара по интернату в оккупированной украинской армией Судже, который киевский агитпроп попытался выдать за российскую провокацию в духе "сами себя обстреляли" (как во времена "АТО"), ВСУ нанесли несколько ударов по сугубо гражданским объектам.Так, 4 февраля дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в транспортном средстве находилось 20 детей и двое сопровождающих.В этот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ атаковали автобус в горловском поселке Гольмовский (ДНР). Кроме того, мирные жители пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами и ещё двое водителей автобусов были ранены при атаках украинских дронов. В результате удара БПЛА украинских террористов по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) были ранены два мирных жителя.Горловка 4 февраля неоднократно подвергалась атакам ВСУ. Удары наносились по шахте им.Ленина, жилым массивам и другим сугубо гражданским объектам."Под огнём украинских террористов Никитовский район Горловки. В зоне повышенной опасности жилмассив "Комсомолец", посёлок шахты "19/20", посёлок шахты им. Гагарина, Автодром, посёлок Кирова, посёлок Химик. Враг применяет кассетные боеприпасы", –информировал мэр Горловки.Несмотря на реалии СВО, в новых регионах России налаживают жизни и решают важнейший вопрос – кадровый. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Приглашаю военнослужащих и ветеранов боевых действий принять самое активное участие в кадровом конкурсе "Донбасс. СВОи Герои", чтобы объединить усилия для возрождения нашей Республики и делать все возможное на благо нашей страны", –сообщил глава ДНР.Он отметил, что главная цель конкурса – выявить и подготовить для последующей работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных организациях Донецкой Народной Республики перспективных кандидатов из числа участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий. Победители конкурса будут назначены на вакантные должности, а также получат возможность обучения по дополнительным программам профессиональной переподготовки в ведущих вузах."Убеждён, что для наших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции кадровый конкурс "Донбасс. СВОи Герои" станет замечательным окном возможностей. А Донбасс и вся Россия получат благодаря конкурсу активных, деятельных, верных Отечеству управленцев, – заявил Пушилин. – В объявленный Президентом России Год защитника Отечества делаем всё для того, чтобы в полной мере задействовать неисчерпаемый потенциал наших воинов в интересах мирной жизни".Глава народной республики также проинформировал о восстановлении недавно освобождённых сёл в Великоновосёлковском муниципальном округе."Дал ряд поручений по организации жизнеобеспечения людей, проживающих в прифронтовых населённых пунктах", – сообщил Пушилин.В частности, при восстановлении Великоновосёлковского округа стоит задача обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ, а также организовать транспорт для жителей небольших населенных пунктов, отметил глава ДНР. Не забыты также инвестпроекты, общественный контроль и даже озеленение.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в зоне СВО в публикации Российские солдаты гибнут из-за доверчивости: о военных преступлениях и человечности на Донбассе

https://ukraina.ru/20250204/1060794683.html

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Сергей Зуев

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