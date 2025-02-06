https://ukraina.ru/20250206/1060845834.html
Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери
Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери - 06.02.2025 Украина.ру
Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери
Украинская армия сейчас напоминает дырявый бассейн, из которого воды вытекает в разы больше, чем поступает. ТЦК (военкоматы) могли бы поддерживать численность ВСУ на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь к ним добавились еще и дезертиры
2025-02-06T03:45
2025-02-06T03:45
2025-02-06T03:45
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.По его словам, вместо пополнения действующих бригад Украина начала формировать новые. Эти новые бригады оказались низкого качества и начали разваливаться, подчеркнул собеседник издания.Он заметил, что ТЦК могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых, но к ним добавились еще и дезертиры. И теперь, резюмировал Норин, проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга:“Если у вас меньше людей на фронте, они чаще несут попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять свежее мясо на поле боя. На Украине уже не просто закончились добровольцы. У нее уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат, когда им вручат повестку. Поэтому людей приходится буквально отлавливать на улицах”.Ранее Минобороны РФ опубликовало подробную статистику потерь ВСУ. Военное ведомство констатировало ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. При этом темпы мобилизации на Украине едва дотягивают 30 тысяч человек в месяц, что не позволяет противнику восполнить потери и приводит к сокращению численности войск.Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в Минобороны РФ.Между тем издание Politico обратило внимание на два аспекта: своеобразный подбор командного состава ВСУ и массовое дезертирство. По информации издания, многие армейские командиры при главнокомандующем украинской армии Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которые разделяют его взгляды на приемлемость больших людских потерь.Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Дезертиры и лоялисты в ВСУ, покупка помощи США Киевом, мирная жизнь в ДНРПолный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
https://ukraina.ru/20250203/1060770121.html
https://ukraina.ru/20250202/1060641323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, украинская армия, россия, сша
Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери
Украинская армия сейчас напоминает дырявый бассейн, из которого воды вытекает в разы больше, чем поступает. ТЦК (военкоматы) могли бы поддерживать численность ВСУ на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь к ним добавились еще и дезертиры
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.
“Украинская армия сейчас напоминает бассейн. По одной трубе туда поступает вода (насильственная мобилизация), по другой — вытекает (потери убитыми и ранеными). А теперь к этому бассейну добавилась третья труба, из которой вода тоже уходит (дезертиры)”, — считает историк.
По его словам, вместо пополнения действующих бригад Украина
начала формировать новые. Эти новые бригады оказались низкого качества и начали разваливаться, подчеркнул собеседник издания.
Он заметил, что ТЦК могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых, но к ним добавились еще и дезертиры. И теперь, резюмировал Норин, проблемы Украины как шестеренки цепляются друг за друга:
“Если у вас меньше людей на фронте, они чаще несут попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять свежее мясо на поле боя. На Украине уже не просто закончились добровольцы. У нее уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат, когда им вручат повестку. Поэтому людей приходится буквально отлавливать на улицах”.
Ранее Минобороны РФ опубликовало подробную статистику потерь ВСУ. Военное ведомство констатировало ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской армии в 50 тысяч человек и выше. При этом темпы мобилизации на Украине едва дотягивают 30 тысяч человек в месяц, что не позволяет противнику восполнить потери и приводит к сокращению численности войск.
Помимо этого, около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, также сообщили в Минобороны РФ.
Между тем издание Politico обратило внимание на два аспекта: своеобразный подбор командного состава ВСУ и массовое дезертирство. По информации издания, многие армейские командиры при главнокомандующем украинской армии Александре Сырском
были заменены на верных ему людей, которые разделяют его взгляды на приемлемость больших людских потерь.