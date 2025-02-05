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О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко
О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко - 05.02.2025 Украина.ру
О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 05.02.2025
2025-02-05T15:49
2025-02-05T15:49
2025-02-05T15:49
видео
приднестровье
украина
япония
ростислав ищенко
ес
пмр
война
запад
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:33 - О столице политического украинства; 05:49 - О развитии и стагнации экономики на примере Японии; 20:21 - О большой войне после локальных; 41:48 - Возможна ли независимость Приднестровья? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:33 - О столице политического украинства;
05:49 - О развитии и стагнации экономики на примере Японии;
20:21 - О большой войне после локальных;
41:48 - Возможна ли независимость Приднестровья?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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