https://ukraina.ru/20250205/1060841308.html

О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко

О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко - 05.02.2025 Украина.ру

О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 05.02.2025

2025-02-05T15:49

2025-02-05T15:49

2025-02-05T15:49

видео

приднестровье

украина

япония

ростислав ищенко

ес

пмр

война

запад

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060841186_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e214c9e113cfa0c8d845aeb616ec818d.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:33 - О столице политического украинства; 05:49 - О развитии и стагнации экономики на примере Японии; 20:21 - О большой войне после локальных; 41:48 - Возможна ли независимость Приднестровья? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

приднестровье

украина

япония

пмр

запад

кнр (китай)

югославия

молдавия

приднестровская молдавская республика

бывший ссср

британия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, приднестровье, украина, япония, ростислав ищенко, ес, пмр, война, запад, сво, кнр (китай), югославия, молдавия, приднестровская молдавская республика, бывший ссср, постсоветское пространство, британия, ссср, видео