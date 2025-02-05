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Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье

Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье - 05.02.2025 Украина.ру

Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье

За семь тысяч долларов США украинский правоохранитель из Одесской области готов был переправить уклонистов в ПМР, но был пойман с поличным. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-02-05T15:20

2025-02-05T15:20

2025-02-05T15:20

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Одесского правоохранителя из неназванного ведомства разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой. По их данным, задержанный "зарабатывал на переправке через границу мужчин призывного возраста".Однако 31 января правоохранителя задержали при получении предварительной оплаты за обещанную услугу. Фигуранта подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц", - проинформировали в ГБР.Накануне в новостях: Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком

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новости, приднестровье, украина, гбр, сбу, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, криминал