Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье - 05.02.2025 Украина.ру
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Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье
Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье - 05.02.2025 Украина.ру
Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье
За семь тысяч долларов США украинский правоохранитель из Одесской области готов был переправить уклонистов в ПМР, но был пойман с поличным. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-02-05T15:20
2025-02-05T15:20
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госпогранслужба
уклонисты
мобилизация
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Одесского правоохранителя из неназванного ведомства разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой. По их данным, задержанный "зарабатывал на переправке через границу мужчин призывного возраста".Однако 31 января правоохранителя задержали при получении предварительной оплаты за обещанную услугу. Фигуранта подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц", - проинформировали в ГБР.Накануне в новостях: Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком
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новости, приднестровье, украина, гбр, сбу, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, криминал
Новости, Приднестровье, Украина, ГБР, СБУ, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, криминал

Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье

15:20 05.02.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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За семь тысяч долларов США украинский правоохранитель из Одесской области готов был переправить уклонистов в ПМР, но был пойман с поличным. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
Одесского правоохранителя из неназванного ведомства разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой. По их данным, задержанный "зарабатывал на переправке через границу мужчин призывного возраста".
"Правоохранитель искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помощь в переправке через границу в непризнанное Приднестровье в обход пунктов пропуска. Стоимость помощи составляла 7 тыс. долларов США. Правоохранитель обещал лично ночью провести мужчин до определенного места на границе, оттуда показать, как они могут перейти границу самостоятельно. Он уверял, что уже не раз проводил таким образом людей через границу", - сказано в официальном сообщении.
Однако 31 января правоохранителя задержали при получении предварительной оплаты за обещанную услугу. Фигуранта подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
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Накануне в новостях: Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком
 
НовостиПриднестровьеУкраинаГБРСБУГоспогранслужбауклонистымобилизациякриминал
 
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