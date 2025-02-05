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Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян

Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян - 05.02.2025 Украина.ру

Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян

Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации россиян. Об этом заявил на коллегии ведомства председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

2025-02-05T14:43

2025-02-05T14:43

2025-02-05T14:43

новости

александр бастрыкин

украина

запад

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следственный комитет

сбу

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"Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он.По его словам, в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности.Он указал на необходимость создания единой государственной системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр бастрыкин, украина, запад, россия, следственный комитет, сбу