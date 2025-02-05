Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян
Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации россиян. Об этом заявил на коллегии ведомства председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
"Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он.
По его словам, в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности.
"Особое значение сейчас приобретает противодействие радикализации молодежи, на которую все более интенсивно воздействуют, пытаясь вовлечь в незаконную публичную активность", - сказал Бастрыкин.
Он указал на необходимость создания единой государственной системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.