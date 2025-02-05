Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян - 05.02.2025 Украина.ру
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Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян
Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян - 05.02.2025 Украина.ру
Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян
Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации россиян. Об этом заявил на коллегии ведомства председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
2025-02-05T14:43
2025-02-05T14:43
новости
александр бастрыкин
украина
запад
россия
следственный комитет
сбу
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"Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он.По его словам, в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности.Он указал на необходимость создания единой государственной системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр бастрыкин, украина, запад, россия, следственный комитет, сбу
Новости, Александр Бастрыкин, Украина, Запад, Россия, Следственный комитет, СБУ

Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян

14:43 05.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации россиян. Об этом заявил на коллегии ведомства председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
"Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он.
По его словам, в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности.
"Особое значение сейчас приобретает противодействие радикализации молодежи, на которую все более интенсивно воздействуют, пытаясь вовлечь в незаконную публичную активность", - сказал Бастрыкин.
Он указал на необходимость создания единой государственной системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.
 
НовостиАлександр БастрыкинУкраинаЗападРоссияСледственный комитетСБУ
 
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