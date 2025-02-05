https://ukraina.ru/20250205/1060838128.html

В 2025 году ВСУ могут просто перестать существовать

В 2025 году ВСУ могут просто перестать существовать - 05.02.2025 Украина.ру

В 2025 году ВСУ могут просто перестать существовать

Причины – провал мобилизации и, главное, массовое дезертирство

2025-02-05T15:35

2025-02-05T15:35

2025-02-05T15:35

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На Украине все быстрее развивается тенденция, способная изменить ситуацию на фронте для ВСУ от просто плохой к катастрофической и привести к обвалу фронта как такового. Речь о дезертирстве и не выполнении боевых приказов. Знающие люди утверждают, что настроения в так называемых украинских "силах обороны" (ВСУ, Нацгвардия и части теробороны) очень напоминают подобные настроения и события более чем столетней давности, 1917-го года. Когда после февральского и, особенно, после октябрьского переворота произошло последовательное обрушение фронта, обусловленное все теми же обстоятельствами - массовым дезертирством, невыполнением боевых приказов, и, соответственно, дезорганизацией и полной утратой управляемости войсками. При этом стоит отметить, что до сих пор этот фактор или мало, или вовсе никак не учитывался в прогнозах развития ситуации на фронте. Но представляется, что даже не растущие потери украинской армии убитыми и ранеными, и не потенциальные проблемы с нехваткой оружия и боеприпасов могут сыграть свою ключевую роль в военном разгроме киевского режима. А именно де-факто развал "сил обороны" из-за тотального нежелания солдат воевать и умирать.На сегодняшний день масштаб проблемы, резко увеличившийся с осени минувшего года, прорвал информационную блокаду и стал достоянием общественности. Причем не только в незалежной, но и на Западе. Многочисленные публикации в Европе и США упоминали о происходящем, цитируя украинских военных. А на днях о том, что массовые случаи дезертирства в ВСУ стали политической и военной проблемой для Киева, пытающегося доказать Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи Украине, написало издание Politico.В то же время, ситуация на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться, и украинская армия уже по сути трещит по швам. Бегство с фронта и неисполнение приказов достигло масштабов национальной проблемы, а новые, наскоро сформированные из "бусифицированых" бригады не выдерживают натиска. Так, 157-я механизированная бригада, недавно отправленная под Покровск, продемонстрировала полный развал. Солдаты, не имея подготовки, массово покидали позиции сразу после прибытия на передовую. Это уже второй подобный случай за месяц. Forbes и Militaryland сообщают, что аналогичная ситуация складывается и в других бригадах так называемой "150-й серии". Эти восемь бригад, собранные в 2023 и начале 2024 года, только к концу прошлого года начали прибывать на фронт, но оказались практически бесполезными из-за неопытного руководства, отсутствия техники и низкого морального духа.Ну и, конечно, масштаб происходящего куда проще оценить по абсолютным цифрам. В октябре прошлого 2024 года в украинских медиа появилась официальная цифра – почти 90 тысяч дел о дезертирстве и неисполнении приказов с начала СВО. Вроде бы, с учетом масштабов мобилизации, не так уж и много. Но важно другое. Во-первых, это только вершина айсберга (в официальную статистику попадает меньше половины правонарушений). И с учетом разного рода уклонистов и "блатных" с военным билетом, мнимо находящихся на лечении, и многочисленных "батальонов Монако" цифра превращается в устрашающую для ВСУ – не менее 200 тысяч таких вот специфических небоевых потерь с начала СВО. Похожую цифру, к слову, называла Ассошиэйтед Пресс. Но есть и во-вторых. А именно – радикальное снижение качества и стойкости личного состава ВСУ. Оценить ситуацию, а, главное, ее нарастающую динамику можно по валу сообщений о тех или иных частях, не выполнивших приказ или покинувших ЛБС, а также о статистике, касающейся заведения новых дел о дезертирстве. Так, по официальной украинской информации, в сентябре 2024 было заведено около 8 тысяч таких дел. В октябре - уже почти 19 тысяч. После чего официально данные были засекречены, но украинские инсайдеры говорили о 21 тысяче дел по статьям 407 и 408 (оставление части + СОЧ с целью уклонения от службы). А украинский же журналист Бойко, находящийся на фронте, и вовсе назвал цифру в 114 тысяч только официальных дезертиров из "сил обороны Украины" на конец 2024.Ну и теперь к самому интересному и "вкусному". Для начала уясним для себя пару моментов. На вопрос, "опасаются ли лидеры людоедского киевского режима поражения в войне?", есть только один ответ – "нет, не опасаются". Все, что их интересует, это сохранение жизни и наворованного. В идеале - сохранение власти. Но и на вопрос, "хотят ли лидеры людоедского киевского режима, что бы их обвинили в поражении в войне?", ответ тоже один – "нет, не хотят". И в связи с этим, кроме уже навязшего в зубах вечного нытья Зеленского и Ко о недостаточной помощи Запада, на днях началась новая информационная кампания призванная убедить всех что Зеленский, как тот самый Рафик - "неуинауат". С этой целью в украинских СМИ появились массовые упоминания о том, что якобы еще 11 января 2025 года главком ВСУ Сырский отдал приказ о переводе 50 тысяч солдат из других родов войск, таких, как ВВС и ПВО, в пехоту. И очень скоро украинский генштаб частично подтвердил эту информацию. Но самое пикантное началось потом. Некий (вроде бы украинский) журналист Антон Гура, ссылаясь на информацию от украинских военнослужащих, сообщил, что в части ВСУ перекинули "перепуганных ТЦКшников, которые пытаются любым способом уйти с фронта". Дословно: "Сами военные предупреждают, что фронт может посыпаться из-за них. ТЦК открыто говорят, воевать не будут и уйдут в СЗЧ (СОЧ). Вы понимаете, что происходит? Радоваться в этом случае не рекомендую, так как это очень и очень плохо".После чего эта неприметная публикация чудесным образом была подхвачена большинством основных украинских СМИ. Более того, она зажила своей жизнью, в комментариях превратившись в "50 тысяч (тех самых, из новости про Сырского) ТЦКшников, отправленных на фронт". При этом сами ТЦК информацию эту опровергают и неофициально сообщают о том, что наказания в виде отправки на фронт есть, но только вследствие злостного и системного невыполнения планов по отправке людей в учебки и "обилечиванию" военнообязанных.Так зачем же украинские мейнстримовые СМИ так настойчиво продвигают эту историю? Ответ прост. По достоверной информации, за историей о "50 тысячах тцкшников" стоят медиатехнологи Банковой. Зачем им это нужно? Затем, что рост дезертирства носит лавинообразный характер, и рано или поздно это приведет к тяжелейшим и необратимым последствиям на фронте с не менее тяжелыми и необратимыми последствиями для репутации первых лиц киевского режима. В то же время, ненависть к ТЦК у украинских обывателей просто зашкаливает. Ну вот и решили на Банковой оседлать оба тренда в общественных настроениях.И вся эта мощная медиакампания запущена с одной целью – заставить поверить украинцев, что ненавистные сотрудники ТЦК не только отправили на фронт в виде живого скота на убой сотни тысяч человек, каждый из которых был чьим-то родным или близким, но и, будучи сами отправленными на фронт, в массе своей оказались дезертирами и поставили этот фронт под угрозу обрушения. Красивая сказочка, и, главное, запуганный и затравленный украинский обыватель легко в нее поверит. Но, завершая, хочу сказать, что никакие подобные маневры киевского режима внутри страны и вовне не спасут неонацистов от поражения. И обрушение ВСУ из-за тотального нежелания украинцев воевать и умирать в средне- и долгосрочной перспективе неминуемо.На ту же тему: Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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эксклюзив, украина, запад, европа, владимир зеленский, дональд трамп, вадим бойко, вооруженные силы украины, нацгвардия, politico, мобилизация, дезертирство