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Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом

Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом - 05.02.2025 Украина.ру

Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом

"Здесь не может и не должно быть места эмоциям". Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопроса, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского

2025-02-05T12:59

2025-02-05T12:59

2025-02-05T12:59

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Песков также подчеркнул, что анализ с российской стороны, неоднократно озвученный президентом России, свидетельствует о том, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.Ранее в ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал Путину вопрос, готов ли он в случае необходимости предоставить убежище Зеленскому."Не думаю, что понадобится. Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что так же, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины, которые выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и скажет, что ему нужно политическое убежище, ну... Россия никому не отказывает", — сказал тогда Путин. Помимо этого, сегодня МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

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новости, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев