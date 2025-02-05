Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом - 05.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250205/1060835140.html
Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом
Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом - 05.02.2025 Украина.ру
Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям". Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопроса, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского
2025-02-05T12:59
2025-02-05T12:59
новости
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056146035_0:0:2806:1579_1920x0_80_0_0_30ea5ab6dda1a3b9afb090ba4b16ba0a.jpg
Песков также подчеркнул, что анализ с российской стороны, неоднократно озвученный президентом России, свидетельствует о том, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.Ранее в ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал Путину вопрос, готов ли он в случае необходимости предоставить убежище Зеленскому."Не думаю, что понадобится. Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что так же, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины, которые выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и скажет, что ему нужно политическое убежище, ну... Россия никому не отказывает", — сказал тогда Путин. Помимо этого, сегодня МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
https://ukraina.ru/20241219/1059814033.html
россия
украина
москва
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056146035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c86d27837cf5024acca638a2c5b8238e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, Киев

Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом

12:59 05.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям". Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопроса, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", — заявил он.
Песков также подчеркнул, что анализ с российской стороны, неоднократно озвученный президентом России, свидетельствует о том, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.
Ранее в ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал Путину вопрос, готов ли он в случае необходимости предоставить убежище Зеленскому.
"Не думаю, что понадобится. Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что так же, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины, которые выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и скажет, что ему нужно политическое убежище, ну... Россия никому не отказывает", — сказал тогда Путин.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
19 декабря 2024, 16:52
"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежищеВ ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, готов ли он когда-нибудь предоставить убежище Владимиру Зеленскому, если оно тому понадобится
Помимо этого, сегодня МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
 
НовостиРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваКиев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров
13:56Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам
13:26Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
13:08Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков
13:00Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
12:59Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом
12:50Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским
12:44Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
12:23Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительное интервью о предательстве и подлости Зеленского
12:19МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
12:05Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
11:29НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
11:23Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
11:09Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
10:25Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
09:35Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
09:00Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля
08:09Главное за ночь 5 февраля
07:59Штурм Киева. Год 1919-й
07:00Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
Лента новостейМолния