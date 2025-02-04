https://ukraina.ru/20250204/1060792564.html

Зеленский: Куда делись 102 миллиарда? УССР - вот как называется захваченная "Украиной" страна.

Зеленский: Куда делись 102 миллиарда? УССР - вот как называется захваченная "Украиной" страна. - 04.02.2025 Украина.ру

Зеленский: Куда делись 102 миллиарда? УССР - вот как называется захваченная "Украиной" страна.

О чем говорят и пишут, какие политические вопросы обсуждают сегодня блогеры, журналисты и политики?

2025-02-04T14:19

2025-02-04T14:19

2025-02-04T14:19

эксклюзив

владимир зеленский

украина

усср

журналисты

марко рубио

такер карлсон

словакия

сша

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Такер Карлсон задается вопросом: диктатор ли Зеленский? И сам утвердительно отвечает на этот вопрос.Новый госсекретарь США Рубио рассуждает о том, как так получилось, что Украина "отброшена на 100 лет назад".Премьеры Словакии и Грузии заявляют о вмешательстве Украины в дела их суверенных стран.А кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявляет Украину "выдуманной страной".Ну а начнем с того, как Зеленский опять пытается обвести вокруг пальца всех, кто интересуется: куда он дел баснословные миллиарды долларов.Феноменальная изворотливость Зеленского уже стала притчей во языцех. И вот опять! Киевский карлик ловко извернулся и преподнёс новый "нарратив".Он не знает, куда делись деньги США:Я нэ знаю, дэ вси ци гроши!"Говорят, что Украина с начала войны получила 200 миллиардов на поддержку армии. Это неправда. Я не знаю, где все эти деньги!" - Зеленский в интервью "Ассошиэйтед пресс"."Я нэ знаю, дэ вси ци гроши!" - говорит он. А глаза такие честные - честные.Украина получила 75 миллиардов, по словам Зеленского. А отправили ей 177 миллиардов.Куда делись 102 миллиарда?Вся эта изворотливость - это, конечно, подготовка к неизбежному аудиту Украины.Команда Трампа обязательно его проведёт, и не потому, что так не любит Зеленского, а потому, что только таким образом можно уничтожить схемы демократов по обогащению на "помощи Украине".Ловкий "Зе" уже склонился в угодливом поклоне перед Трампом: это они воровали, это не я! Но похоже, избежать аудита он никак не сможет.Тем более, что его уже называют "диктатором" на очень высоком уровне.Хотя погодите, так это вчера же был "светоч демократии", ему же аплодировал стоя Конгресс США и парламенты Европы?Неужели обвёл и их вокруг пальца?Да, вот представьте себе, оказался диктатором. Не рассмотрели.Видимо, диктатор ловко рядился в личину демократического лидера. Обвёл вокруг пальца и Конгресс, и парламенты, и даже царственных особ Европы.Вспомним, как ещё в мае прошлого года король Испании Фелипе встречал Зеленского у трапа самолёта в аэропорту Мадрида. Лично!Тогда нужно было подтвердить легитимность уже нелегитимного Зеленского на самом высоком уровне. Выбрали для этой цели Фелипе.Так, оказывается, король Испании диктатора с таким почётом встречал? Ай-яй-яй, как же так получилось?Диктатор ли Зеленский?На этот вопрос ответил знаменитый американский журналист Такер Карлсон:"Зеленский диктатор. Первый признак диктаторов - их не избирают. Он не провёл выборы. Он убивал своих политических оппонентов. Он запрещал языковую группу. Как по мне, у него все признаки диктатора."Конечно, эта риторика может быть пущена против Зеленского, а может остаться просто на уровне "один журналист сказал". В зависимости от поведения диктатора. Сдаст ли он Байдена с потрохами или без?Поэтому пока что с подобным заявлением выступает журналист Такер Карлсон, а не кто-то из администрации США.Но это, естественно, правда. Просто бывают моменты, когда правду говорить особенно "легко и приятно". Вот этот момент и наступил, и Такер с удовольствием озвучил то, что давно всем и так понятно.А новые государственные лица США уже тоже высказываются.Рубио: на 100 лет назад"Украина отброшена на 100 лет назад", - заявил новый Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналисткой Мегин Келли."Её энергосистема уничтожена. А сколько украинцев покинули Украину и живут теперь в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся," - продолжил Рубио.Кстати, к словам Рубио надо добавить, что по соцопросам, более 60 процентов украинцев в Европе не хотят возвращаться на Украину.А за 2024 год страну покинули дополнительно ещё полмиллиона человек.И далеко не все могут сейчас выехать. Как только откроют границы, Украину покинет ещё 2-3 миллиона человек.Марко Рубио:"Существует одна ложь. Нам внушали, что Украина сможет не только победить Россию, но и уничтожить её... Однако реальность такова: уже полтора года Украина просит финансирования для поддержания тупикового затяжного конфликта".Совершенно ясно: США не хотят больше финансировать "тупиковый конфликт". Вот если бы он был не тупиковый, тогда да.Хищник клацнул зубами, не получил желаемого, и уходит, бросая Украину.При этом Украина "отброшена на 100 лет назад". Кто же её отбросил? Разве не коллеги Рубио?Но Украина и сама продолжает представлять огромную опасность для всех своих соседей.Вот новые подробности от премьера Словакии.Как Украина организовала "майдан" в Словакии?Роберт Фицо, премьер Словакии, выступил с заявлением:"Хотите, верьте, хотите, нет, но мы можем подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит Грузинский национальный легион*.Грузинский национальный легион - это военная организация, которая в настоящее время является частью украинской армии.Я спрашиваю, как это возможно, что представители грузинского национального легиона были активны в 2014 году на майдане в Киеве?Я спрашиваю как возможно, что они были активные в Тбилиси и даже некоторые из них были обвинены и преследуются за преступления.Как возможно что те же самые люди появляются в Словакии и контактируют с организаторами протестов в Словакии?"Фицо также утверждает, что около 20 тысяч из протестующих против премьера Словакии на улицах Братиславы - это украинские "беженцы". Да они и не скрываются. Размахивают флагами Украины и требуют... отставки премьера страны, которая их приютила.Даже беженцы с Украины смертельно опасны для сопредельных стран. Не говоря уже про Грузинский легион.А ведь это - вмешательство Украины в дела ЕС.Такое же вмешательство было и в политику Грузии.Не упускайте шанс!Премьер Грузии Георгий Кобахидзе рассказал о том, как Грузию хотели втянуть в войну на Украине:"Три года назад к нам пришли именно с такими текстами. Мол, Украина выигрывает войну, и нельзя упускать такой шанс. Вот что они нам сказали за закрытыми дверями, когда позвали на второй фронт. У нас была сдержанная позиция... Наш подход оказался совершенно правильным и оправданным".Кобахидзе высказался по поводу всего, что происходит на Украине:"Украина была принесена в жертву из-за глобальных, отвратительных и порочных интересов".А в Румынии тоже сказали наконец правду: никакой Украины не только не существует, но и никогда не существовало.Украина – это выдуманное государствоКэлин Джорджеску, который с большой вероятностью должен был бы выиграть выборы в Румынии, если бы их не аннулировали, даёт интервью и говорит очень интересные вещи.Джорджеску говорит то, что в сегодняшней Европе говорить запрещено. Его, опять таки, с очень большой вероятностью изберут президентом.У Джорджеску, согласно опросам, поддержка - 47 процентов. У его ближайших соперников - 16 и 8 процентов.У ЕС, пожалуй, есть только один выход: не допустить Джорджеску на выборы.Но и это приведёт к непредсказуемым последствиям. В Румынии уже происходят небывалые массовые протесты против отмены выборов.Во-первых, он, конечно, отрицает, что получал поддержку из России. А ведь именно это было объявлено причиной отмены выборов. Доказательств нет, это уже и официально признали власти. Но итоги выборов всё равно не признали. Новые выборы назначены на май.Кэлин Джорджеску про связи с Россией:"Я никого там не знаю, кроме нескольких ученых, но я не имею никакого отношения к политикам из России."Про ЕС:"Я считаю, что Европейский союз - это политическое крыло глобалистов, а НАТО - военное крыло."Войну в Европе, по мнению Джорджеску, пытаются развязать "настоящие фашисты". Кто же это? Финансовая и банковская система, олигархи и Всемирный экономический форум.Но самое интересное Джорджеску сказал про Украину.На вопрос, будет ли раздел Украины, он ответил утвердительно:"На сто процентов, так и будет. У них нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - это выдуманное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика."И по поводу кусочков Украины, к которым у Румынии "есть интерес":"Мир меняется, границы будут меняться. Если границы изменятся, то где будем мы?" - начал с философского вступления Джорджеску. И продолжил, уже поконкретнее:"У нас есть Северная Буковина - интерес. У нас есть Северный Марамуреш. От бывшего... как оно называлось? Закарпатье! Есть ещё венгры. Львов, который останется с поляками. И Малороссия."Между прочим, этот прогноз полностью совпадает с тем предсказанием, которое дал знаменитый закарпатский мольфар (предсказатель, лекарь) дядько Нечай ещё 20 лет тому назад:"Не будет никакой Украины".* запрещённая в РФ террористическая организацияНа ту же тему: Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски

https://ukraina.ru/20250204/1060777372.html

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усср

словакия

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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