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Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш
Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш - 04.02.2025 Украина.ру
Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш
Официальная Варшава даже не представляет себе отправку польских войск на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
2025-02-04T11:26
2025-02-04T11:26
2025-02-04T11:26
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"Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию", - сказал польский министр, комментируя готовность польских военнослужащих участвовать хотя бы в миротворческой миссии на Украине.Косиняк-Камыш при этом отметил, сообщает РИА Новости, что безопасность Украине могли бы гарантировать инвестиции США и Евросоюза.В 2024 году руководство Польши неоднократно отрицательно высказывалось против официальной отправки своих военнослужащих на Украину. С такой инициативой год выступает президент Франции Эммануэль Макрон. "Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - заявлял в мае 2024 года Косиняк-Камыш.В январе 2025 года он же рассказывал о дезертирстве украинцев с польских учебных центров. Подробности в публикации Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой
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Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш
Официальная Варшава даже не представляет себе отправку польских войск на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию", - сказал польский министр, комментируя готовность польских военнослужащих участвовать хотя бы в миротворческой миссии на Украине.
Косиняк-Камыш при этом отметил, сообщает РИА Новости, что безопасность Украине могли бы гарантировать инвестиции США
и Евросоюза.
"Я считаю, что если что-то и может гарантировать мир, то это инвестиции американских и европейских фирм на Украине. Это будет лучшей гарантией безопасности и мира. У меня такое ощущение", - сказал министр национальной обороны Польши.
В 2024 году руководство Польши неоднократно отрицательно высказывалось против официальной отправки своих военнослужащих на Украину. С такой инициативой год выступает президент Франции Эммануэль Макрон
.
"Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - заявлял в мае 2024 года Косиняк-Камыш.
В январе 2025 года он же рассказывал о дезертирстве украинцев с польских учебных центров. Подробности в публикации Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой