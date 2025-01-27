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Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой

Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой - 27.01.2025 Украина.ру

Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой

Мобилизованных украинцев обучают на британских полигонах нападать на Россию. Однако есть особое обстоятельство: делают это за колючей проволокой, "чтобы не сбежали". Об этом агентству РИА Новости рассказал один из обучавшихся в Британии украинцев, сбежавший в Россию

2025-01-27T13:05

2025-01-27T13:05

2025-01-27T13:05

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Он подчеркнул, что местные власти и руководство полигона опасались массового дезертирства, поэтому не спускали с рекрутов глаз, "чтобы не разбежались".Мужчина утверждает, что был мобилизован в Киеве в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Его остановили военкомы с предложением "проехать проверить документы". Уже через несколько дней его в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию на прохождение обучения.Как именно мужчине удалось сбежать - в материале "Шел ночью через поля, разгоняя овец": солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии и вернулся домой - в Россию.Ранее на дезертирство украинских мобилизованных жаловались в Польше. Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что беглецов становится все больше и украинцы не горят желанием учиться на местных военных полигонах, несмотря на то, что Варшава бесплатно предоставляет эту услугу.Дезертируют украинские военные и непосредственно из окопов. В конце ноября американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады написало о том, что число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и общее число сбежавших военных оценивается уже превысило 200 тысячам человек.Издание отметило также, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.И понять мотивацию украинских военных можно, соглашаются эксперты. По последним данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ превысили миллион человек. И работа по денацификации и демилитаризации продолжается - 40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе.

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новости, британия, россия, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, верховная рада, обучение