Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Мобилизованных украинцев обучают на британских полигонах нападать на Россию. Однако есть особое обстоятельство: делают это за колючей проволокой, "чтобы не сбежали". Об этом агентству РИА Новости рассказал один из обучавшихся в Британии украинцев, сбежавший в Россию
"Он (город, где проводится обучение украинских новобранцев. - Ред.) был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.
Он подчеркнул, что местные власти и руководство полигона опасались массового дезертирства, поэтому не спускали с рекрутов глаз, "чтобы не разбежались".
Мужчина утверждает, что был мобилизован в Киеве в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Его остановили военкомы с предложением "проехать проверить документы". Уже через несколько дней его в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию на прохождение обучения.
Как именно мужчине удалось сбежать - в материале "Шел ночью через поля, разгоняя овец": солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии и вернулся домой - в Россию.
© AP Photo / Oleg PetrasiukФото: Украинский военный . Архивное фото
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Фото: Украинский военный . Архивное фото
Ранее на дезертирство украинских мобилизованных жаловались в Польше. Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что беглецов становится все больше и украинцы не горят желанием учиться на местных военных полигонах, несмотря на то, что Варшава бесплатно предоставляет эту услугу.
Дезертируют украинские военные и непосредственно из окопов. В конце ноября американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады написало о том, что число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и общее число сбежавших военных оценивается уже превысило 200 тысячам человек.
Издание отметило также, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.
Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.
И понять мотивацию украинских военных можно, соглашаются эксперты. По последним данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ превысили миллион человек. И работа по денацификации и демилитаризации продолжается - 40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе.