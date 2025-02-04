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"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович - 04.02.2025 Украина.ру
"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления Дональда Трампа на тему ядерного сдерживания
2025-02-04T09:10
2025-02-04T09:10
2025-02-04T09:10
видео
россия
сша
украина
дональд трамп
нато
ес
ядерное оружие
ядерное
сво
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Также он рассказал о паритете ядерных держав и участии в ДСНВ:00:25 - О заявлениях Трампа по ядерной тематике.02:28 - Кто будет участвовать в ДСНВ? 07:50 - О паритете ядерных держав.09:44 - Про ограничение ТЯО у России.12:02 - О вероятности ракетного кризиса.15:14 - Об участии США в поддержке Украины.18:36 - Зависимость ракетного кризиса от украинского конфликта.21:02 - О ракетном комплексе "Орешник";.23:57 - О возможных аналогах "Орешника" на Западе.26:15 - Об ответственности и новых видах вооружения.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, россия, сша, украина, дональд трамп, нато, ес, ядерное оружие, ядерное, сво, пво, наступление, бпла, договор, "орешник", видео
Видео, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Ядерное оружие, ядерное, СВО, ПВО, наступление, БПЛА, договор, "Орешник"
"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления Дональда Трампа на тему ядерного сдерживания
Также он рассказал о паритете ядерных держав и участии в ДСНВ:
00:25 - О заявлениях Трампа по ядерной тематике.
02:28 - Кто будет участвовать в ДСНВ?
07:50 - О паритете ядерных держав.
09:44 - Про ограничение ТЯО у России.
12:02 - О вероятности ракетного кризиса.
15:14 - Об участии США
в поддержке Украины
.
18:36 - Зависимость ракетного кризиса от украинского конфликта.
21:02 - О ракетном комплексе "Орешник";.
23:57 - О возможных аналогах "Орешника" на Западе
.
26:15 - Об ответственности и новых видах вооружения.