https://ukraina.ru/20250204/1060786104.html

"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович

"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович - 04.02.2025 Украина.ру

"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович

Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру прокомментировал заявления Дональда Трампа на тему ядерного сдерживания

2025-02-04T09:10

2025-02-04T09:10

2025-02-04T09:10

видео

россия

сша

украина

дональд трамп

нато

ес

ядерное оружие

ядерное

сво

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Также он рассказал о паритете ядерных держав и участии в ДСНВ:00:25 - О заявлениях Трампа по ядерной тематике.02:28 - Кто будет участвовать в ДСНВ? 07:50 - О паритете ядерных держав.09:44 - Про ограничение ТЯО у России.12:02 - О вероятности ракетного кризиса.15:14 - Об участии США в поддержке Украины.18:36 - Зависимость ракетного кризиса от украинского конфликта.21:02 - О ракетном комплексе "Орешник";.23:57 - О возможных аналогах "Орешника" на Западе.26:15 - Об ответственности и новых видах вооружения.

россия

сша

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