Это не то, что снимал Спилберг. Военный эксперт объяснил, в каком формате ИИ присутствует на поле боя
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Недавно российские общественные организации поставили в СВО партию в тысячу дронов, в которых есть алгоритмы, позволяющие донаводить его на захваченную оператором цель. Но назвать их полноценным искусственным интеллектом ни в коем случае нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
В прикладных сферах искусственный интеллект давно присутствует на поле боя. В любой современной камере, которую ставят на FPV-дрон, есть алгоритмы так называемого искусственного интеллекта (ИИ), рассказал эксперт.
"Если подразумевать под ИИ то, что снимал в кино [режиссер Стивен] Спилберг и дроидов Джорджа Лукаса, то вряд ли мы это увидим в реальной жизни. И слава Богу", — отметил Орлов.
Недавно российские общественные организации поставили в зону СВО партию в тысячу дронов, в которых есть такие алгоритмы, позволяющие донаводить дрон на захваченную оператором цель, уточнил он.
Оператор должен этот беспилотник довести до цели. После того, как искусственный интеллект ее распознает и определит в виде цели, уже дальше дрон летит самостоятельно, управляемый этими алгоритмами, объяснил эксперт.
Но это примитивные алгоритмы, назвать их полноценным искусственным интеллектом ни в коем случае нельзя, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и егоЕсли бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.