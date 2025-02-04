https://ukraina.ru/20250204/1060783301.html

Это не то, что снимал Спилберг. Военный эксперт объяснил, в каком формате ИИ присутствует на поле боя

Это не то, что снимал Спилберг. Военный эксперт объяснил, в каком формате ИИ присутствует на поле боя - 04.02.2025 Украина.ру

Это не то, что снимал Спилберг. Военный эксперт объяснил, в каком формате ИИ присутствует на поле боя

Недавно российские общественные организации поставили в СВО партию в тысячу дронов, в которых есть алгоритмы, позволяющие донаводить его на захваченную оператором цель. Но назвать их полноценным искусственным интеллектом ни в коем случае нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2025-02-04T03:30

2025-02-04T03:30

2025-02-04T03:30

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дроны

бпла

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сво

fpv-дрон

беспилотники

спецоперация

детали

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В прикладных сферах искусственный интеллект давно присутствует на поле боя. В любой современной камере, которую ставят на FPV-дрон, есть алгоритмы так называемого искусственного интеллекта (ИИ), рассказал эксперт.Недавно российские общественные организации поставили в зону СВО партию в тысячу дронов, в которых есть такие алгоритмы, позволяющие донаводить дрон на захваченную оператором цель, уточнил он.Оператор должен этот беспилотник довести до цели. После того, как искусственный интеллект ее распознает и определит в виде цели, уже дальше дрон летит самостоятельно, управляемый этими алгоритмами, объяснил эксперт.Но это примитивные алгоритмы, назвать их полноценным искусственным интеллектом ни в коем случае нельзя, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060727367.html

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новости, стивен спилберг, дроны, бпла, искусственный интеллект, сво, fpv-дрон, беспилотники, спецоперация, детали