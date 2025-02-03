https://ukraina.ru/20250203/1060770121.html
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце - 03.02.2025 Украина.ру
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
Наступивший месяц станет тяжелым для украинской армии. Об этом 3 февраля в своих соцсетях заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
2025-02-03T14:32
2025-02-03T14:32
2025-02-03T14:32
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украина
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
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дезертирство
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Помимо этого, он в который раз отметил проблему нехватки личного состава и наличие проблем с дезертирами."Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов", — уточнил Сырский. Другие новости: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
https://ukraina.ru/20250203/1060765078.html
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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, дезертирство
Новости, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, дезертирство
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
Наступивший месяц станет тяжелым для украинской армии. Об этом 3 февраля в своих соцсетях заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский