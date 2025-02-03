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Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце

Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце - 03.02.2025 Украина.ру

Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце

Наступивший месяц станет тяжелым для украинской армии. Об этом 3 февраля в своих соцсетях заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

2025-02-03T14:32

2025-02-03T14:32

2025-02-03T14:32

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дезертирство

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Помимо этого, он в который раз отметил проблему нехватки личного состава и наличие проблем с дезертирами."Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов", — уточнил Сырский. Другие новости: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев

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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, дезертирство