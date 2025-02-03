Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце - 03.02.2025 Украина.ру
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Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце - 03.02.2025 Украина.ру
Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
Наступивший месяц станет тяжелым для украинской армии. Об этом 3 февраля в своих соцсетях заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
2025-02-03T14:32
2025-02-03T14:32
новости
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
дезертирство
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Помимо этого, он в который раз отметил проблему нехватки личного состава и наличие проблем с дезертирами."Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов", — уточнил Сырский. Другие новости: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, дезертирство
Новости, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, дезертирство

Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце

14:32 03.02.2025
 
© генштаб ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский
© генштаб ВСУ
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Наступивший месяц станет тяжелым для украинской армии. Об этом 3 февраля в своих соцсетях заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

"Февраль будет непрост для нашего войска", — написал он, добавив, что основные усилия ВСУ в феврале "направят на оборону удерживаемых позиций".

Помимо этого, он в который раз отметил проблему нехватки личного состава и наличие проблем с дезертирами.
"Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов", — уточнил Сырский.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
11:15
Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУВоенную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский
Другие новости: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОдезертирство
 
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