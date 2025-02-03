Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал враньем слова Владимира Зеленского о том, что он не знает где находятся выделенные Вашингтоном средства
"В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он (и) со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "12 стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева… Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света", - написал Медведев.
Накануне Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.
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