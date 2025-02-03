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Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США

Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США - 03.02.2025 Украина.ру

Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал враньем слова Владимира Зеленского о том, что он не знает где находятся выделенные Вашингтоном средства

2025-02-03T14:41

2025-02-03T14:41

2025-02-03T14:41

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вашингтон

владимир зеленский

дмитрий медведев

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"В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он (и) со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "12 стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева… Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света", - написал Медведев.Накануне Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, вашингтон, владимир зеленский, дмитрий медведев