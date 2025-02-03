Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США - 03.02.2025 Украина.ру
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Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США
Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США - 03.02.2025 Украина.ру
Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал враньем слова Владимира Зеленского о том, что он не знает где находятся выделенные Вашингтоном средства
2025-02-03T14:41
2025-02-03T14:41
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"В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он (и) со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "12 стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева… Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света", - написал Медведев.Накануне Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, вашингтон, владимир зеленский, дмитрий медведев
Новости, Киев, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев

Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США

14:41 03.02.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал враньем слова Владимира Зеленского о том, что он не знает где находятся выделенные Вашингтоном средства
"В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он (и) со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "12 стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева… Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света", - написал Медведев.
Накануне Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.
Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
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