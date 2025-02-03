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Песков подчеркнул важность темы проведения выборов на Украине
Песков подчеркнул важность темы проведения выборов на Украине - 03.02.2025 Украина.ру
Песков подчеркнул важность темы проведения выборов на Украине
Тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, но Владимиру Зеленскому она не по душе. Об этом заявил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-03T14:04
2025-02-03T14:04
2025-02-03T14:21
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владимир зеленский
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"И поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства, а хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная. Ну и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе", - сказал Песков.Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.В декабре президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией отметил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Однако напомнил о нелегитимности власти на Украине. "Если не с главой режима (если он сам нелегитимный), то с кем (разговаривать — Ред.)? Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с [Владимиром] Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным — а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов", - объяснял президент.Подробнее по теме - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин
Песков подчеркнул важность темы проведения выборов на Украине
14:04 03.02.2025 (обновлено: 14:21 03.02.2025)
Тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, но Владимиру Зеленскому она не по душе. Об этом заявил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"И поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства, а хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная. Ну и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе", - сказал Песков.
Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
В декабре президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией отметил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Однако напомнил о нелегитимности власти на Украине.
"Если не с главой режима (если он сам нелегитимный), то с кем (разговаривать — Ред.)? Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с [Владимиром] Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным — а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов", - объяснял президент.