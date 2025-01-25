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На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева - 25.01.2025 Украина.ру
На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
На Украине в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 25 января сообщил ТСН советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур
2025-01-25T17:40
2025-01-25T17:40
2025-01-25T17:40
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киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
призывники
призыв
контракт
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В понедельник, 20 января, депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина начала неофициальную мобилизацию 18-летних граждан. По его словам, новый закон о базовой военной подготовке позволяет мобилизовать граждан Украины от 18-ти лет, которые во время студенчества пройдут обучение по военной специальности, а после этого будут отчислены."Зеленский соврал или сам не знает, когда отвергает призывы Штатов снизить возраст мобилизации", — заявил тогда Разумков.В прошлом году ряд представителей официального Киева выступил с публичными заявлениями, отвергая мобилизацию 18-летних граждан. Против выступал и сам Зеленский, который одновременно с этим жаловался на постоянную нехватку военной помощи от США и других стран Запада.Другие темы: Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, призывники, призыв, контракт
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, призывники, призыв, контракт
На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
На Украине в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 25 января сообщил ТСН советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур