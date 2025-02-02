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ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА

ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА - 02.02.2025 Украина.ру

ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА

Противовоздушная оборона России за минувшую ночь пресекла полёты украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими областями. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.

2025-02-02T09:54

2025-02-02T09:54

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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - сказано в официальном сообщении.Ранее в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Беспилотные летательные системы и комплектующие для них на Украину поставляют страны-члены НАТО. Также на Западе проходят обучение операторы украинских БПЛА.Ранее сообщалось, что Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике

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новости, россия, курская область, белгородская область, нато, брянская область, пво, сво, минобороны рф, кто