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ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА - 02.02.2025 Украина.ру
ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
Противовоздушная оборона России за минувшую ночь пресекла полёты украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими областями. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-02T09:54
2025-02-02T09:54
2025-02-02T09:57
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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - сказано в официальном сообщении.Ранее в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Беспилотные летательные системы и комплектующие для них на Украину поставляют страны-члены НАТО. Также на Западе проходят обучение операторы украинских БПЛА.Ранее сообщалось, что Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
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Украина.ру
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новости, россия, курская область, белгородская область, нато, брянская область, пво, сво, минобороны рф, кто
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, НАТО, Брянская область, ПВО, СВО, Минобороны РФ, КТО
ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
09:54 02.02.2025 (обновлено: 09:57 02.02.2025)
Противовоздушная оборона России за минувшую ночь пресекла полёты украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими областями. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - сказано в официальном сообщении.
Ранее в Курской и Белгородской областях
была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Беспилотные летательные системы и комплектующие для них на Украину
поставляют страны-члены НАТО
. Также на Западе
проходят обучение операторы украинских БПЛА.