Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться - 02.02.2025 Украина.ру
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Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться
Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться - 02.02.2025 Украина.ру
Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться
Наступление, безусловно, “пожирает” людей и технику. Эти потери надо регулярно восполнять. А текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО
2025-02-02T06:10
2025-02-02T06:10
новости
россия
вооруженные силы украины
вс рф
армия
мобилизация
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Но стоит помнить, уточнил собеседник издания, про проблему усталости людей, которых мобилизовали осенью 2022 года.“С ними надо будет что-то делать, потому что воевать три года очень тяжело. Хотя у противника та же самая проблема. Заменить ветеранов просто некем”, — объяснил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, армия, мобилизация, сво, детали
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Армия, мобилизация, СВО, детали

Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться

06:10 02.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Наступление, безусловно, “пожирает” людей и технику. Эти потери надо регулярно восполнять. А текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Нам нужно минимум 1,5 миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно. По официальным данным, за 2024 год мы набрали почти полмиллиона. Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки”, — заявил Рожин.
Но стоит помнить, уточнил собеседник издания, про проблему усталости людей, которых мобилизовали осенью 2022 года.
“С ними надо будет что-то делать, потому что воевать три года очень тяжело. Хотя у противника та же самая проблема. Заменить ветеранов просто некем”, — объяснил эксперт.
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