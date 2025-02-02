Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться
Наступление, безусловно, “пожирает” людей и технику. Эти потери надо регулярно восполнять. А текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Нам нужно минимум 1,5 миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно. По официальным данным, за 2024 год мы набрали почти полмиллиона. Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки”, — заявил Рожин.
Но стоит помнить, уточнил собеседник издания, про проблему усталости людей, которых мобилизовали осенью 2022 года.
“С ними надо будет что-то делать, потому что воевать три года очень тяжело. Хотя у противника та же самая проблема. Заменить ветеранов просто некем”, — объяснил эксперт.
25 января, 17:40На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти КиеваНа Украине в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 25 января сообщил ТСН советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур