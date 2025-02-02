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Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться

Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться - 02.02.2025 Украина.ру

Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться

Наступление, безусловно, “пожирает” людей и технику. Эти потери надо регулярно восполнять. А текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО

2025-02-02T06:10

2025-02-02T06:10

2025-02-02T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Но стоит помнить, уточнил собеседник издания, про проблему усталости людей, которых мобилизовали осенью 2022 года.“С ними надо будет что-то делать, потому что воевать три года очень тяжело. Хотя у противника та же самая проблема. Заменить ветеранов просто некем”, — объяснил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

https://ukraina.ru/20250125/1060564119.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, армия, мобилизация, сво, детали