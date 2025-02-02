https://ukraina.ru/20250202/1060641323.html

“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий

“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий - 02.02.2025 Украина.ру

“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий

У ВСУ не хватает пехоты. Если говорить точнее, у украинской армии недостает мотивированной пехоты. Формально командование ВСУ пригоняет туда свежемобилизованных людей, но постоянно всплывают скандалы с множеством дезертиров

2025-02-02T05:10

2025-02-02T05:10

2025-02-02T05:10

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детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.“Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. Пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава”, — подчеркнул собеседник издания.По его словам, в линейных частях пока достаточно ветеранов, они упорно сражаются.На минувшей неделе, издание "Украинская правда" написало, что хаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР).В статье уточняется, что в районе Красноармейска зафиксирован "самый высокий показатель самовольного оставления частей" украинскими солдатами, то есть ВСУ дезертируют прямиком из окопов, оставляя свои позиции "голыми", что впоследствии приводит к отступлениям всех подразделений на участке.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

https://ukraina.ru/20250120/1060404463.html

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новости, донецкая народная республика, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, дезертирство , детали