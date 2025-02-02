“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
У ВСУ не хватает пехоты. Если говорить точнее, у украинской армии недостает мотивированной пехоты. Формально командование ВСУ пригоняет туда свежемобилизованных людей, но постоянно всплывают скандалы с множеством дезертиров
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. Пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава”, — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, в линейных частях пока достаточно ветеранов, они упорно сражаются.
“Но когда ты бросаешь на затыкание фронта вот такие части, возникают сюрпризы, когда якобы боеготовая бригада на западной технике не горит желанием воевать, потому что личный состав теряется еще до вступления в сражение. Все это позволяет нам занимать некоторые позиции при относительно слабом сопротивлении врага”, — резюмировал Рожин.
На минувшей неделе, издание "Украинская правда" написало, что хаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В статье уточняется, что в районе Красноармейска зафиксирован "самый высокий показатель самовольного оставления частей" украинскими солдатами, то есть ВСУ дезертируют прямиком из окопов, оставляя свои позиции "голыми", что впоследствии приводит к отступлениям всех подразделений на участке.