“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий - 02.02.2025 Украина.ру
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“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий
“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий - 02.02.2025 Украина.ру
“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий
У ВСУ не хватает пехоты. Если говорить точнее, у украинской армии недостает мотивированной пехоты. Формально командование ВСУ пригоняет туда свежемобилизованных людей, но постоянно всплывают скандалы с множеством дезертиров
2025-02-02T05:10
2025-02-02T05:10
новости
донецкая народная республика
россия
борис рожин
вооруженные силы украины
вс рф
дезертирство
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.“Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. Пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава”, — подчеркнул собеседник издания.По его словам, в линейных частях пока достаточно ветеранов, они упорно сражаются.На минувшей неделе, издание "Украинская правда" написало, что хаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР).В статье уточняется, что в районе Красноармейска зафиксирован "самый высокий показатель самовольного оставления частей" украинскими солдатами, то есть ВСУ дезертируют прямиком из окопов, оставляя свои позиции "голыми", что впоследствии приводит к отступлениям всех подразделений на участке.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, дезертирство , детали
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дезертирство , детали

“Сюрприз” от ВСУ: Рожин рассказал, как украинская армия “содействует” освобождению территорий

05:10 02.02.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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У ВСУ не хватает пехоты. Если говорить точнее, у украинской армии недостает мотивированной пехоты. Формально командование ВСУ пригоняет туда свежемобилизованных людей, но постоянно всплывают скандалы с множеством дезертиров
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. Пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава”, — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, в линейных частях пока достаточно ветеранов, они упорно сражаются.
“Но когда ты бросаешь на затыкание фронта вот такие части, возникают сюрпризы, когда якобы боеготовая бригада на западной технике не горит желанием воевать, потому что личный состав теряется еще до вступления в сражение. Все это позволяет нам занимать некоторые позиции при относительно слабом сопротивлении врага”, — резюмировал Рожин.
На минувшей неделе, издание "Украинская правда" написало, что хаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В статье уточняется, что в районе Красноармейска зафиксирован "самый высокий показатель самовольного оставления частей" украинскими солдатами, то есть ВСУ дезертируют прямиком из окопов, оставляя свои позиции "голыми", что впоследствии приводит к отступлениям всех подразделений на участке.
Дезертир ВСУ
20 января, 15:32
Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере ПокровскаХаос в управлении подразделениями стал причиной провала украинской армии под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января написало издание "Украинская правда"
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияБорис РожинВооруженные силы УкраиныВС РФдезертирстводетали
 
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