https://ukraina.ru/20250201/1060735375.html

Кинопремия "Золотой орёл" — 2025: фильмы о войне и ностальгии, сериалы о любви и ненависти, total black

Кинопремия "Золотой орёл" — 2025: фильмы о войне и ностальгии, сериалы о любви и ненависти, total black - 01.02.2025 Украина.ру

Кинопремия "Золотой орёл" — 2025: фильмы о войне и ностальгии, сериалы о любви и ненависти, total black

В пятницу, 31 января, в Москве прошла церемония награждения премии "Золотой орёл" — крупнейшей российской кинопремии, учреждённой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. О победителях и номинантах — в репортаже издания Украина.ру.

2025-02-01T03:42

2025-02-01T03:42

2025-02-01T05:41

культура

эксклюзив

москва

россия

сергей безруков

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/01/1060731295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b644f59e7e734d3157b2eed011ae2ff3.jpg

Мосфильм, красная ковровая дорожка, столпившиеся журналисты (по правилам премии — в строгом чёрном дресс-коде, но есть, конечно, и пренебрегающие правилами). Впрочем, чёрный стал одним из главных цветов платьев и костюмов номинантов и победителей, хотя были и заметно выделявшиеся наряды, например, страстное, развивающееся красно-чёрное платье Юлии Хлыниной или пышное, в цветах и с перьями платье Елизаветы Боярской.Многих победителей — и фильмы, и актёров было угадать нетрудно: они лидировали в кинопрокате и рейтингах онлайн-платформ.ФильмыБольше всего наград получили "Воздух" Алексея Германа младшего и "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова.Одна из наград фильма — за лучшую музыку — её получили Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов, но церемония награждения началась с другой музыкальной награды: советский и российский композитор Алексей Рыбников, на творческом счету которого десятки фильмов, симфонических, вокальных и других произведений, но прежде всего известный каждому как автор рок-оперы "Юнона и Авось", являющейся бессменным хитом "Ленкома" вот уже почти полвека, получил специальный приз "За вклад в российский кинематограф".Лишь за последние два года Рыбников написал музыку к художественным фильмам "9 секунд" Олега Шторма, "Вера" Ирины Волковой, "Буратино" Игоря Волошина, к документальной картине об Арктике… Когда он выходил на сцену, звучала его знаменитейшая "Лестница в небо" — мелодия, под которую Мюнгхаузен-Янковский в фильме Марка Захарова поднимается в небеса по верёвочной лестнице, отчаянно призывая: "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!".За работу над фильмом "Любовь Советского Союза" награды получили художники по костюмам, художники-постановщики, сценарист и оператор.Ещё одна награда — лучшая мужская роль второго плана, её посмертно получил Роман Мадянов, сыгравший начальника Главного управления театров Николая Кононыхина. Актёр ушёл из жизни в конце сентября 2024 года. На церемонии уделили особое внимание не только ему, но и ушедшим в прошлом году Светлане Светличной, Анастасии Заворотнюк, Александру Маслякову и Владимиру Макеранцу.За "Воздух", фильм, рассказывающий о лётчицах, защищающих "Дорогу жизни" под осаждённым Ленинградом во время Великой Отечественной войны, награды получили и режиссёр, и исполнители главных ролей — Сергей Безруков — Лучшая мужская роль в кино и Елена Лядова — Лучшая женская роль второго плана.Общаясь с журналистами, Безруков подчеркнул: он не может называть фильмами картины Алексея Германа младшего, "это жизнь, запечатлённая в кадре", именно поэтому эта работа для него особенно ценна. Многие из своих наград актёр получил именно за роли в фильмах о Великой Отечественной войне ("Золотых орлов" — всех).Жюри киноакадемии вручило награду за Лучший короткометражный фильм режиссёру Ивану Соснину, картина — "30 секунд".Лучший анимационный фильм – "Необыкновенная история одного льва" Оксаны Холодовой.Лучший неигровой фильм – "Огненный лис" Дмитрия Шпилёнка.СериалыСовершенный триумф 2024 года — сериал, вышедший на онлайн-платформах "Трасса" Душана Глигорова. Зрители и кинокритики единогласно называли сериал лучшим, а актриса Карина Разумовская, исполнившая в нём главную роль, заверила: конечно же, эта оценка была важнее, чем академические награды. Она получила "Золотого орла" в номинации Лучшая актриса онлайн-сериала.Один из парадоксов "Трассы" в том, что редко подобную зрительскую любовь заслуживают настолько мрачные и тяжелые для восприятия произведения, где нет ни положительных в классическом понимании героев, ни счастливого финала. Рассказать, о чём он, не раскрывая изысканной сценарной интриги, было бы трудно. Во всех аннотациях сказано лишь, что это история о судье, которая отправляется на поиски своей пропавшей приёмной дочери, а попадает в место, полное призраков и загадок собственного прошлого.Сам сериал был назван лучшим среди тех, что вышли на онлайн-платформах. Лучший же телевизионный сериал — исторический "Столыпин", снятый Алексеем Андриановым. Сыгравший в нём главную роль Александр Устюгов получил награду за Лучшую мужскую роль на телевидении.Две награды у команды фильма "Смотри на меня!" о тяжелых послевоенных годах и многодетной матери, женщине, на которую свалились одновременно все несчастья: Лучшая режиссёрская работа — Владимир Грамматиков и Лучшая женская роль в кино — Александра Урсуляк."Золотого орла" за Лучшую женскую роль на телевидении получила Виктория Исакова, сыгравшая главную роль в мелодраме "Я не могу без тебя".Лучший актёр онлайн-сериала — Владимир Вдовиченков, ему награда досталась за роль в сериале "Противостояние" по роману Юлиана Семёнова. Вокруг новой экранизации было множество споров: роман был блестяще экранизирован уже однажды, в 1985 году, роль полковника милиции Владислава Костенко, которую теперь сыграл Вдовиченков, тогда исполнил Олег Басилашвили.ТемыТрудно не обратить внимание: премию за премией и награду за наградой получают в основном картины о Великой Отечественной войне или ностальгические — о мирных советских временах.Сказки и ремейки — тоже довольно часто, на многие номинации был подан, например, фильм "Сто лет тому вперёд" Александра Андрющенко по повестям Кира Булычёва о чудесной девочке из будущего Алисе Селезнёвой. И хотя создатели и обозреватели повторяли раз за разом, что это — совершенно самостоятельное произведение, уйти от ассоциаций и воспоминаний о любимой всеми советскими школьниками "Гостье из будущего" Павла Арсенова было невозможно.В фильме, кстати, снялись Марк Эйдельштйен и Юра Борисов, чьи имена и фотографии в последние месяцы не сходят с обложек американских и европейских таблоидов. Но они сейчас номинированы на другие серьёзные награды: Эйдельштейн на премию Американской Гильдии киноактёров (2025), а также включён в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA, а Борисов — на Оскар. Всё благодаря нашумевшему фильму "Анора" Шона Бэйкера.Гораздо реже в российские шорт-листы попадают картины о дне сегодняшнем, и уж тем более — о нынешних трагических событиях и о нынешней войне. В лонг-листе "Золотого орла" во многих номинациях был фильм "Позывной "Пассажир" Ильи Казанкова по роману Александра Проханова, рассказывающий о войне в Донбассе в 2014-2015 годах, но в шорт-лист не попал.Исполнивший в нём главную роль Антон Шагин был номинирован на Лучшую мужскую роль второго плана за "Воздух", но на красной дорожке "Золотого орла" не появился.

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, москва, россия, сергей безруков, кино