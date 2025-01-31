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Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский

Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру

Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский

Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2025-01-31T10:48

2025-01-31T10:48

2025-01-31T10:48

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"Потужный (мощный, так политик называет Зеленского – ред.) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В войне, в смысле… Уйдет завтра (канцлер Германии Олаф) Шольц – он Шольца будет поливать. За ним (президент Франции Эммануэль) Макрон - его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек", - написал Дубинский.На днях Зеленский в интервью Fox News пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться "в одиночку" в начале конфликта.Подробнее - в материале Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, германия, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, верховная рада