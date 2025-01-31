Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру
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Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский
Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру
Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский
Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-01-31T10:48
2025-01-31T10:48
новости
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джо байден
александр дубинский
верховная рада
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"Потужный (мощный, так политик называет Зеленского – ред.) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В войне, в смысле… Уйдет завтра (канцлер Германии Олаф) Шольц – он Шольца будет поливать. За ним (президент Франции Эммануэль) Макрон - его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек", - написал Дубинский.На днях Зеленский в интервью Fox News пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться "в одиночку" в начале конфликта.Подробнее - в материале Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, германия, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Александр Дубинский, Верховная Рада

Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - Дубинский

10:48 31.01.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Потужный (мощный, так политик называет Зеленского – ред.) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В войне, в смысле… Уйдет завтра (канцлер Германии Олаф) Шольц – он Шольца будет поливать. За ним (президент Франции Эммануэль) Макрон - его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек", - написал Дубинский.
На днях Зеленский в интервью Fox News пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться "в одиночку" в начале конфликта.
Подробнее - в материале Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАГерманияВладимир ЗеленскийДжо БайденАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
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