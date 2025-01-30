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Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага"

Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага" - 30.01.2025 Украина.ру

Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага"

Писатель, лауреат многочисленных российских и международных литературных премий, участник СВО, подполковник Росгвардии Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага". Приказ об этом подписал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

2025-01-30T18:33

2025-01-30T18:33

2025-01-30T18:33

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Ведомственную награду Захару Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.Награждение состоялось 29 января, сообщили поклонники литератора в соцсетях."У России, как и во все времена, – из друзей только армия, флот и ещё Следственный комитет, при этом линия фронта – везде. Но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших", - сказал Прилепин на церемонии вручения награды.Ведомственной медалью "Доблесть и отвага" СК РФ награждает за самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки в других чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия мужественных решений.

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новости, россия, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет, росгвардия, ск рф, награда, русская литература