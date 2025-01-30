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Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага"
Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага" - 30.01.2025 Украина.ру
Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага"
Писатель, лауреат многочисленных российских и международных литературных премий, участник СВО, подполковник Росгвардии Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага". Приказ об этом подписал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
2025-01-30T18:33
2025-01-30T18:33
2025-01-30T18:33
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россия
захар прилепин
александр бастрыкин
следственный комитет
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награда
русская литература
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Ведомственную награду Захару Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.Награждение состоялось 29 января, сообщили поклонники литератора в соцсетях."У России, как и во все времена, – из друзей только армия, флот и ещё Следственный комитет, при этом линия фронта – везде. Но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших", - сказал Прилепин на церемонии вручения награды.Ведомственной медалью "Доблесть и отвага" СК РФ награждает за самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки в других чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия мужественных решений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, захар прилепин, александр бастрыкин, следственный комитет, росгвардия, ск рф, награда, русская литература
Новости, Россия, Захар Прилепин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Росгвардия, СК РФ, награда, русская литература
Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага"
Писатель, лауреат многочисленных российских и международных литературных премий, участник СВО, подполковник Росгвардии Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага". Приказ об этом подписал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ведомственную награду Захару Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.
Награждение состоялось 29 января, сообщили
поклонники литератора в соцсетях.
"У России, как и во все времена, – из друзей только армия, флот и ещё Следственный комитет, при этом линия фронта – везде. Но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших", - сказал Прилепин на церемонии вручения награды.
Ведомственной медалью "Доблесть и отвага" СК
РФ награждает
за самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки в других чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия мужественных решений.