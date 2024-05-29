"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину - 29.05.2024 Украина.ру
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"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину
"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину - 29.05.2024 Украина.ру
"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину
Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-29T03:00
2024-05-29T03:00
новости
украина
россия
варшава
сикорский
евгений ющук
западная украина
галиция
сво
территория
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В 20-х числах апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Россию в 500-700 километрах восточнее от нас". При этом 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.Фактически Сикорский заявил следующее: "Было бы классно, если бы Россия свергла киевский режим, а нам оставила прекрасную Галицию", отметил специалист.Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы, рассказал эксперт.Понятно, что Россия хотела бы освободить Одессу и дойти до Приднестровья, а Польша хотела бы забрать себе Львов. Эти желания вполне понятны. Но это будет зависеть от многих факторов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.руО том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
https://ukraina.ru/20240528/1055311805.html
украина
россия
варшава
западная украина
галиция
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, варшава, сикорский, евгений ющук, западная украина, галиция, сво, территория, польша, львов
Новости, Украина, Россия, Варшава, Сикорский, Евгений Ющук, Западная Украина, Галиция, СВО, территория, Польша, Львов

"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину

03:00 29.05.2024
 
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Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
В 20-х числах апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Россию в 500-700 километрах восточнее от нас". При этом 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.
Фактически Сикорский заявил следующее: "Было бы классно, если бы Россия свергла киевский режим, а нам оставила прекрасную Галицию", отметил специалист.
Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы, рассказал эксперт.
"Я не думаю, что этот сценарий возможен именно в таком варианте. Все-таки до Киева нам еще идти очень долго. Но я не исключаю, что по итогам неких мирных договоренностей Украину так или иначе поделят", - отметил Ющук.
Понятно, что Россия хотела бы освободить Одессу и дойти до Приднестровья, а Польша хотела бы забрать себе Львов. Эти желания вполне понятны. Но это будет зависеть от многих факторов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.ру
О том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 05:41
Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и КонотопомУкраина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу — как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом
 
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Заголовок открываемого материала
03:00"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину
02:32Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО
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