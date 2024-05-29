https://ukraina.ru/20240529/1055325814.html

"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину

"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину - 29.05.2024 Украина.ру

"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину

Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

2024-05-29T03:00

2024-05-29T03:00

2024-05-29T03:00

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галиция

сво

территория

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В 20-х числах апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Россию в 500-700 километрах восточнее от нас". При этом 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.Фактически Сикорский заявил следующее: "Было бы классно, если бы Россия свергла киевский режим, а нам оставила прекрасную Галицию", отметил специалист.Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы, рассказал эксперт.Понятно, что Россия хотела бы освободить Одессу и дойти до Приднестровья, а Польша хотела бы забрать себе Львов. Эти желания вполне понятны. Но это будет зависеть от многих факторов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.руО том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240528/1055311805.html

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новости, украина, россия, варшава, сикорский, евгений ющук, западная украина, галиция, сво, территория, польша, львов