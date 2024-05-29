"Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину
Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
В 20-х числах апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Россию в 500-700 километрах восточнее от нас". При этом 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.
Фактически Сикорский заявил следующее: "Было бы классно, если бы Россия свергла киевский режим, а нам оставила прекрасную Галицию", отметил специалист.
Польша мечтает включить западную Украину в свой состав, потому что считает эти земли своей территорией. Такой раздел Украины был бы идеальным вариантом для Варшавы, рассказал эксперт.
"Я не думаю, что этот сценарий возможен именно в таком варианте. Все-таки до Киева нам еще идти очень долго. Но я не исключаю, что по итогам неких мирных договоренностей Украину так или иначе поделят", - отметил Ющук.
Понятно, что Россия хотела бы освободить Одессу и дойти до Приднестровья, а Польша хотела бы забрать себе Львов. Эти желания вполне понятны. Но это будет зависеть от многих факторов, резюмировал собеседник издания.
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