Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059299965.html
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины - 29.11.2024 Украина.ру
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
2024-11-29T09:51
2024-11-29T09:53
новости
украина
запад
россия
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_8fb985f61b4432a94ebaacd79f5493b0.jpg.webp
"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - говорится в сообщении.По данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Подробнее о разделе Украины - в материале "Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7ee5cda022465a660d00daeb03a79c04.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, служба внешней разведки
Новости, Украина, Запад, Россия, Служба внешней разведки

Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины

09:51 29.11.2024 (обновлено: 09:53 29.11.2024)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
Читать в
ДзенTelegram
Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - говорится в сообщении.
По данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.
Подробнее о разделе Украины - в материале "Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападРоссияСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
10:37НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
10:29Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
09:51Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
09:41Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
09:12Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
08:40Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
08:18Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
08:11Главное за ночь 29 ноября
07:59Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота
07:56Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
07:34Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
07:22Историческое "контрнаступление". Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев
07:16Байдена возмутили российские удары по ВСУ
07:00Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
Лента новостейМолния