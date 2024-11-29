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Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины - 29.11.2024 Украина.ру
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
2024-11-29T09:51
2024-11-29T09:51
2024-11-29T09:53
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россия
служба внешней разведки
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"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - говорится в сообщении.По данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Подробнее о разделе Украины - в материале "Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, служба внешней разведки
Новости, Украина, Запад, Россия, Служба внешней разведки
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
09:51 29.11.2024 (обновлено: 09:53 29.11.2024)
Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России