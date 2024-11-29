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Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины

Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины - 29.11.2024 Украина.ру

Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины

Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России

2024-11-29T09:51

2024-11-29T09:51

2024-11-29T09:53

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"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - говорится в сообщении.По данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Подробнее о разделе Украины - в материале "Прекрасная Галиция" как идеальный вариант для Варшавы: эксперт о том, как в итоге могут поделить Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, служба внешней разведки