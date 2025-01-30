Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью"
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
С 1 марта украинские ТЦК (военкоматы) охватят мобилизацией особо ценных работников предприятий. Об этом 30 января заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
По информации оппозиционного парламентария, преследуемого по подозрению в госизмене, с 1 марта на Украине начнётся снятие критерия “критичности” с ряда бизнесов и предприятий.
"Это означает, что ТЦК придет за работниками этих предприятий, которые радостно давали свои реальные данные, веря, что забронированы", - пояснил Дубинский.
Он также отметил в своём телеграм-канале, что помимо мобилизации работников с "бронью" в Киеве продолжается перекладывание вины за потерю городов Донбасса на военных. Так воспринял Дубинский сообщения об отрытых уголовных делах, в частности – в отношении командира 46-й бригады за то, что “не удержал Курахово”.
"Атака ГБР на военных исполняется по указанию Зеленского, Ермака и Татарова - помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли на смерть", - считакт парламентарий.
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"Для продолжения войны Зеленскому важно показать, что ЗСУ могут держать линию фронта. Для этого дана команда гнать всех на убой и стирать в 0. Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну, как способ продлить свою власть, и не остановится перед жертвами", - подчеркнул Дубинский.