Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью" - 30.01.2025 Украина.ру
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Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью"
Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью" - 30.01.2025 Украина.ру
Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью"
С 1 марта украинские ТЦК (военкоматы) охватят мобилизацией особо ценных работников предприятий. Об этом 30 января заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
2025-01-30T11:30
2025-01-30T11:30
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По информации оппозиционного парламентария, преследуемого по подозрению в госизмене, с 1 марта на Украине начнётся снятие критерия “критичности” с ряда бизнесов и предприятий.Он также отметил в своём телеграм-канале, что помимо мобилизации работников с "бронью" в Киеве продолжается перекладывание вины за потерю городов Донбасса на военных. Так воспринял Дубинский сообщения об отрытых уголовных делах, в частности – в отношении командира 46-й бригады за то, что “не удержал Курахово”."Атака ГБР на военных исполняется по указанию Зеленского, Ермака и Татарова - помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли на смерть", - считакт парламентарий."Для продолжения войны Зеленскому важно показать, что ЗСУ могут держать линию фронта. Для этого дана команда гнать всех на убой и стирать в 0. Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну, как способ продлить свою власть, и не остановится перед жертвами", - подчеркнул Дубинский.Тем временем Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют
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новости, украина, киев, донбасс, александр дубинский, владимир зеленский, андрей ермак, гбр, мобилизация, уклонисты, сво
Новости, Украина, Киев, Донбасс, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ГБР, мобилизация, уклонисты, СВО

Украинский депутат: военкомы с марта начнут мобилизацию работников с "бронью"

11:30 30.01.2025
 
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
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С 1 марта украинские ТЦК (военкоматы) охватят мобилизацией особо ценных работников предприятий. Об этом 30 января заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
По информации оппозиционного парламентария, преследуемого по подозрению в госизмене, с 1 марта на Украине начнётся снятие критерия “критичности” с ряда бизнесов и предприятий.
"Это означает, что ТЦК придет за работниками этих предприятий, которые радостно давали свои реальные данные, веря, что забронированы", - пояснил Дубинский.
Он также отметил в своём телеграм-канале, что помимо мобилизации работников с "бронью" в Киеве продолжается перекладывание вины за потерю городов Донбасса на военных. Так воспринял Дубинский сообщения об отрытых уголовных делах, в частности – в отношении командира 46-й бригады за то, что “не удержал Курахово”.
"Атака ГБР на военных исполняется по указанию Зеленского, Ермака и Татарова - помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли на смерть", - считакт парламентарий.
Фото: уклонист ВСУ
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"Для продолжения войны Зеленскому важно показать, что ЗСУ могут держать линию фронта. Для этого дана команда гнать всех на убой и стирать в 0. Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну, как способ продлить свою власть, и не остановится перед жертвами", - подчеркнул Дубинский.
Тем временем Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют
 
НовостиУкраинаКиевДонбассАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакГБРмобилизацияуклонистыСВО
 
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