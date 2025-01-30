Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют - 30.01.2025 Украина.ру
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Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют
Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют - 30.01.2025 Украина.ру
Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют
Во время встречи со студентами военных вузов Украины Владимир Зеленский заявил, что их преподавателям необходимо на собственном опыте узнать, как ведутся боевые действия. Видео со этими словами он опубликовал у себя в соцсетях
2025-01-30T11:00
2025-01-30T11:01
новости
украина
киев
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада
генштаб
вооруженные силы украины
мобилизация
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Зеленский отметил, что студенты должны знать о происходящем на фронте и о том, как ведутся боевые действия. Ранее советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур проинформировал, что в ближайшее время в украинское законодательство будут внесены изменения для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Подробности в публикации На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти КиеваА на прошлой неделе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. "И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб [Украины] заявлял: военнослужащие, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводиться в пехоту. Возникает вопрос: если техников, которые обслуживают западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?", — пожаловался Гончаренко*.До него подобную проблему уже обсуждали украинские военные и эксперты. Тогда "пополнение" пехоты ВСУ достигалось за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ.Подробнее об этом в материале "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада, генштаб, вооруженные силы украины, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Генштаб, Вооруженные силы Украины, мобилизация

Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют

11:00 30.01.2025 (обновлено: 11:01 30.01.2025)
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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Во время встречи со студентами военных вузов Украины Владимир Зеленский заявил, что их преподавателям необходимо на собственном опыте узнать, как ведутся боевые действия. Видео со этими словами он опубликовал у себя в соцсетях
Зеленский отметил, что студенты должны знать о происходящем на фронте и о том, как ведутся боевые действия.

"А следовательно, вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте", — заявил он, обращаясь ко всем преподавателям вузов и их административному звену.

Ранее советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур проинформировал, что в ближайшее время в украинское законодательство будут внесены изменения для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Подробности в публикации На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
А на прошлой неделе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал, что военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту.
"И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб [Украины] заявлял: военнослужащие, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводиться в пехоту. Возникает вопрос: если техников, которые обслуживают западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?", — пожаловался Гончаренко*.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
24 января, 15:44
Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
До него подобную проблему уже обсуждали украинские военные и эксперты. Тогда "пополнение" пехоты ВСУ достигалось за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ.
Подробнее об этом в материале "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная РадаГенштабВооруженные силы Украинымобилизация
 
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