https://ukraina.ru/20250118/1060364653.html

"Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 18.01.2025 Украина.ру

"Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты обсуждали скандалы, связанные с нехваткой пехоты в ВСУ и перевод в пехотные подразделения военнослужащих из ПВО, авиации и РЭБ.

2025-01-18T06:40

2025-01-18T06:40

2025-01-18T07:28

украина

часов яр

донбасс

марьяна безуглая

владислав селезнев

андрей билецкий

вооруженные силы украины

офис президента

генштаб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29d20cfeefa64e373341f8c8d1f29350.jpg

Скандал в очередной раз затеяла нардеп Марьяна Безуглая, которая неустанно воюет с командованием ВСУ, критикуя его за неэффективные действия, отсутствие фортификаций и поставки некачественных боеприпасов, которые отрывают руки украинским военнослужащим."РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", - пишет Безуглая, подчеркивая, что штабы сокращать никто не собирается.УкраинскиеTelegram-каналы связывают ее выпады с кампанией по отставке главкома ВСУ Александра Сырского, на которого спишут все провалы. Однако ряд Telegram-каналов, связанных с Офисом президента, утверждают, что Безуглая работает на россиян, систематически дискредитируя военно-политическое руководство Украины.Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнёв подтверждает слова Безуглой. "Имея возможность общаться с боевыми офицерами, которые находятся в гуще событий, несколько раз слышал от них следующую фразу: "То, что пишет пани Безуглая, где-то на 90% соответствует тем процессам, которые есть на земле", - говорит Селезнев. По его словам также перевод специалистов ПВО в пехоту привел к тому, что российские БПЛА свободно летают в украинском небе с востока на запад и обратно.Украинский публицист Сергей Лещенко, который пишет под псевдонимом Сайгон и служит в ВСУ, на этой неделе обвинил военное руководство, что оно бездарно гробит свою пехоту. По его словам, до 75% пехоты ВСУ командиры "угробили в тупых банзай-атаках на кусты, не подумав о завтра". Теперь же командиры плачутся о нехватке этой самой пехоты. Он утверждает, что украинский пехотинец сейчас – это просто человек без денег, без связей и профессии, который никак не подготовлен. "Его не надо ничему учить, потому что неокомбат его проиграет за два-три дня и придется искать нового", - добавляет Сайгон, подчеркивая, что в случае снижения возраста мобилизации, новых пехотинцев так же быстро угробят.Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников паникует также из-за ситуации в городе Часов Яр. В четверг 16 января он сообщал, что под их контролем оставались только четыре квартала многоэтажек на западе города, за которые уже идут бои.Соратник Петра Порошенко и бывший генпрокурор Юрий Луценко заявляет в эфире телеканала "Прямой" об улучшении позиций российского президента. "У него растут позиции, потому что скоро он будет иметь Часов Яр и уже скоро окончательно перережет все коммуникации с Покровском. Дальше останется на Донбассе только один узел, правда очень мощный, Краматорск, Славянск, Дружковка", - рассказывает бывший генпрокурор, отмечая также, что взятие Покровска открывает российской армии дорогу на Днепр.Тот же полковник Селезнев признает, что скоро украинскому командованию придется принимать "сложные решения" в связи с дальнейшим продвижением российской армии под Покровском, который берут в клещи. "Уже есть тиски, сформированные на юг и юго-запад от Покровска, сейчас враг пытается восточнее и на северо-восток от Мирнограда. То есть вражеская армия действует достаточно красноречиво. Враг будет пытаться перерезать основные магистрали, которыми сейчас обеспечивается наш гарнизон на покровско-мирноградской агломерации, а это, кстати, очень большая агломерация", – говорит Селезнёв.Тем не менее, большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что даже при окружении приказа отходить не будет. Украинское командование никогда его не отдает.Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов утверждает, что украинское командование уже не контролирует ситуацию в Покровске. Он считает, что продвижение россиян можно было бы остановить на каком-то рубеже обороны, но подразделения ВСУ непрерывно бросают во встречные атаки, а у украинской пехоты нет времени подготовиться и закрепиться. По его словам, командиры подразделений говорят об отсутствии ответственности командования за постановку нереальных задач и отсутствии взаимодействия подразделений ВСУ.О неадекватности задач командования говорит и неонацист Андрей Билецкий, основатель "Азова". По словам Билецкого, задача, поставленная его бригаде, в которой 3-5 тысяч человек, должна выполняться дивизией 6-25 тысяч военных.Такая тактика встречных атак, в которых гибнет малообученная украинская пехота, обусловлена постоянным стремлением Зеленского показать способность ВСУ наступать. Украинский политолог Руслан Бортник говорит, что из-за провалов этих наступлений Вашингтон больше не будет давать оружия. "Вашингтон говорит, мы вам все дали, что надо было, даже наперед дали, мы вам запас прочности создали, дальше все за вами. Фронт рушится, что говорит Салливан, что говорит Блинкен? У Украины проблемы, потому что провалена мобилизация", - рассказывает политолог.Несмотря на все протесты против жестких методов мобилизации, уничтожение "одноразовой" пехоты во встречных боях, иной тактики Зеленский не знает или не признает. Даже если у него останется один батальон, он и его бросит во встречный бой, чтобы еще чуть-чуть ослабить Россию.Подробнее о том, что происходит на фронтах спецоперации - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы"

украина

часов яр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, часов яр, донбасс, марьяна безуглая, владислав селезнев, андрей билецкий, вооруженные силы украины, офис президента, генштаб, эксклюзив, спецоперация