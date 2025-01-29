https://ukraina.ru/20250129/1060646244.html

США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg

США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg - 29.01.2025 Украина.ру

США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время телефонного разговора договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает Bloomberg

2025-01-29T09:40

2025-01-29T09:40

2025-01-29T10:04

новости

россия

марко рубио

сша

украина

дмитрий песков

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101623/64/1016236422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a213d02cbced8f6a37388c4127a0ca88.jpg

"Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в материале агентства.Также, по данным неназванного европейского чиновника, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами и общие приоритеты внешней политики.Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе разговора с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. В то же время в самих западных странах звучали мнения, что санкции неэффективны.Подробнее - в материале Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, марко рубио, сша, украина, дмитрий песков, ес