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США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg
США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg - 29.01.2025 Украина.ру
США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg
Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время телефонного разговора договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает Bloomberg
2025-01-29T09:40
2025-01-29T09:40
2025-01-29T10:04
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"Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в материале агентства.Также, по данным неназванного европейского чиновника, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами и общие приоритеты внешней политики.Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе разговора с Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. В то же время в самих западных странах звучали мнения, что санкции неэффективны.Подробнее - в материале Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, марко рубио, сша, украина, дмитрий песков, ес
Новости, Россия, Марко Рубио, США, Украина, Дмитрий Песков, ЕС
США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg
09:40 29.01.2025 (обновлено: 10:04 29.01.2025)
Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время телефонного разговора договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на РФ для продвижения к "справедливому" миру на Украине, передает Bloomberg
"Каллас и Рубио договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - говорится в материале агентства.
Также, по данным неназванного европейского чиновника, знакомого с содержанием телефонного разговора политиков, стороны обсудили усиление сотрудничества между странами и общие приоритеты внешней политики.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Рубио в ходе разговора с Каллас приветствовал решение Брюсселя
продлить санкции против России. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая
.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. В то же время в самих западных странах звучали мнения, что санкции неэффективны.