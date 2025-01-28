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Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС - 28.01.2025 Украина.ру
Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
Политика санкций руководства Евросоюза наносит ущерб жителям Европы. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-01-28T13:06
2025-01-28T13:06
2025-01-28T13:06
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россия
дмитрий песков
ес
антироссийские санкции
еврокомиссия
каллас кая
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Накануне, 27 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о согласовании Евросоюзом продления ещё на полгода антироссийских санкций."В данном случае никаких новаций нет, - сказал Песков. - ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций".Песков также отметил, что в России по-прежнему называют антироссийские санкции ЕС "незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву".Накануне в новостях: Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
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новости, европа, венгрия, россия, дмитрий песков, ес, антироссийские санкции, еврокомиссия, каллас кая
Новости, Европа, Венгрия, Россия, Дмитрий Песков, ЕС, антироссийские санкции, Еврокомиссия, Каллас Кая
Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
Политика санкций руководства Евросоюза наносит ущерб жителям Европы. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне, 27 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о согласовании Евросоюзом продления ещё на полгода антироссийских санкций.
"В данном случае никаких новаций нет, - сказал Песков. - ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций".
Песков также отметил, что в России по-прежнему называют антироссийские санкции ЕС "незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву".