Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России - 27.01.2025 Украина.ру
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Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России - 27.01.2025 Украина.ру
Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
Еврокомиссия предоставила Венгрии основания для отказа от наложения Будапештом вето на решение о продлении антироссийских санкций. Об этом 27 января по итогам СМИД ЕС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
2025-01-27T17:39
2025-01-27T17:39
новости
венгрия
будапешт
россия
петер сийярто
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
мид
российский газ
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"Венгрия получила запрошенные гарантии - мы сообщим подробности", - сообщил Сийярто подписчикам своего аккаунта в соцсети.До этого он разъяснил журналистам: Венгрия рассматривает применение своего права вето на подготовленное Еврокомиссией решение о продлении санкций против России. Венгерское правительство требовало учесть его интересы в снабжении энергоресурсами после отказа Украины от транзита российских углеводородов в Евросоюз.В итоге 27 января Будапешт такие гарантии от Еврокомиссии получил, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Поэтому, по словам Сийярто, вето наложено не было."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать вето сейчас никоим образом не предопределяет нашего поведения в будущих голосованиях", - заявил Сийярто журналистам.Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа в ЕС накануне Нового года. Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии защитить их интересы. Брюссель предложил Будапешту и Братиславе самостоятельно решать свои проблемы.Ранее в новостях: Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции
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новости, венгрия, будапешт, россия, петер сийярто, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, мид, российский газ, антироссийские санкции, украина, украина-ес
Новости, Венгрия, Будапешт, Россия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, МИД, российский газ, антироссийские санкции, Украина, Украина-ЕС

Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России

17:39 27.01.2025
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Еврокомиссия предоставила Венгрии основания для отказа от наложения Будапештом вето на решение о продлении антироссийских санкций. Об этом 27 января по итогам СМИД ЕС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
"Венгрия получила запрошенные гарантии - мы сообщим подробности", - сообщил Сийярто подписчикам своего аккаунта в соцсети.
До этого он разъяснил журналистам: Венгрия рассматривает применение своего права вето на подготовленное Еврокомиссией решение о продлении санкций против России. Венгерское правительство требовало учесть его интересы в снабжении энергоресурсами после отказа Украины от транзита российских углеводородов в Евросоюз.
В итоге 27 января Будапешт такие гарантии от Еврокомиссии получил, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Поэтому, по словам Сийярто, вето наложено не было.
"Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать вето сейчас никоим образом не предопределяет нашего поведения в будущих голосованиях", - заявил Сийярто журналистам.
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Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕСЕврокомиссия продолжит переговоры с руководством Украины о поставках природного газа в ЕС и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию. Об этом 27 января сообщило Reuters.
Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа в ЕС накануне Нового года. Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии защитить их интересы. Брюссель предложил Будапешту и Братиславе самостоятельно решать свои проблемы.
Ранее в новостях: Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции
 
НовостиВенгрияБудапештРоссияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияМИДроссийский газантироссийские санкцииУкраинаУкраина-ЕС
 
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