https://ukraina.ru/20250127/1060606980.html

Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России

Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России - 27.01.2025 Украина.ру

Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России

Еврокомиссия предоставила Венгрии основания для отказа от наложения Будапештом вето на решение о продлении антироссийских санкций. Об этом 27 января по итогам СМИД ЕС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

2025-01-27T17:39

2025-01-27T17:39

2025-01-27T17:39

новости

венгрия

будапешт

россия

петер сийярто

владимир зеленский

ес

еврокомиссия

мид

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg

"Венгрия получила запрошенные гарантии - мы сообщим подробности", - сообщил Сийярто подписчикам своего аккаунта в соцсети.До этого он разъяснил журналистам: Венгрия рассматривает применение своего права вето на подготовленное Еврокомиссией решение о продлении санкций против России. Венгерское правительство требовало учесть его интересы в снабжении энергоресурсами после отказа Украины от транзита российских углеводородов в Евросоюз.В итоге 27 января Будапешт такие гарантии от Еврокомиссии получил, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Поэтому, по словам Сийярто, вето наложено не было."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать вето сейчас никоим образом не предопределяет нашего поведения в будущих голосованиях", - заявил Сийярто журналистам.Владимир Зеленский анонсировал прекращение поставок российского газа в ЕС накануне Нового года. Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии защитить их интересы. Брюссель предложил Будапешту и Братиславе самостоятельно решать свои проблемы.Ранее в новостях: Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции

https://ukraina.ru/20250127/1060596779.html

венгрия

будапешт

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, будапешт, россия, петер сийярто, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, мид, российский газ, антироссийские санкции, украина, украина-ес