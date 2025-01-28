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Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену

Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену - 28.01.2025 Украина.ру

Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену

Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о задержании в регионе россиянина 1990 года рождения по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины

2025-01-28T11:35

2025-01-28T11:35

2025-01-28T11:35

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Силовики выяснили, что он установил контакт с представителем ГУР. По его заданию он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и незаконно хранил его по месту проживания "в целях дальнейшего совершения преступлений террористического характера".В отношении задержанного возбудили уголовные дела за госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.

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запорожская область, россия, новости, фсб, минобороны, сбу