https://ukraina.ru/20250128/1060616607.html
Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену
Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену - 28.01.2025 Украина.ру
Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену
Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о задержании в регионе россиянина 1990 года рождения по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
2025-01-28T11:35
2025-01-28T11:35
2025-01-28T11:35
запорожская область
россия
новости
фсб
минобороны
сбу
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Силовики выяснили, что он установил контакт с представителем ГУР. По его заданию он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и незаконно хранил его по месту проживания "в целях дальнейшего совершения преступлений террористического характера".В отношении задержанного возбудили уголовные дела за госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, россия, новости, фсб, минобороны, сбу
Запорожская область, Россия, Новости, ФСБ, Минобороны, СБУ
Вступил в сговор с ГУР, готовился к теракту: ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену
Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о задержании в регионе россиянина 1990 года рождения по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
Силовики выяснили, что он установил контакт с представителем ГУР. По его заданию он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и незаконно хранил его по месту проживания "в целях дальнейшего совершения преступлений террористического характера".
В отношении задержанного возбудили уголовные дела за госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.