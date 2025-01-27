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Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais

Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais - 27.01.2025 Украина.ру

Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais

Политические элиты Европы взволнованы тем, что могут быть не приглашены на переговоры по Украине. На такой расклад событий им указывает внешнеполитическая активность президента США Дональда Трампа. Об этом 27 января написала испанская газета El Pais.

2025-01-27T15:37

2025-01-27T15:37

2025-01-27T15:37

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По данным издания, партнеры Киева в Европе, в надежде повлиять на сложившуюся ситуацию, намерены направить на Украину некие миротворческие контингенты.Как утверждает издание, партнеры Киева в Европе, в надежде повлиять на сложившуюся ситуацию, намерены направить на Украину некие миротворческие контингенты.Ранее Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Кроме того, на Всемирного экономического форума в Давосе глава США заявил, что "Украина готова пойти на сделку".В понедельник, 27 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала сигналов от США по контактам президентов."Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время", — отметил Песков.Другие новости: "Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук

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новости, украина, европа, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, россия