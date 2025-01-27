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"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук

"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук - 27.01.2025 Украина.ру

"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук

Реалистичный мир на Украине может появиться только благодаря России. Об этом 27 января председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в авторской колонке для портала "Смотрим.ру"

2025-01-27T14:00

2025-01-27T14:00

2025-01-27T14:25

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По его словам, отстранения Владимира Зеленского от власти "не будет означать установления мира на Украине". И без нынешнего главы киевского режима, считает Медведчук, в политических элитах Киева много сторонников продолжения конфликта."Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу", — заявил украинский политик.Поэтому, подчеркнул он, только Россия способна установить на Украине стабильный мир.В понедельник, 27 января, издание "Украинская правда" написало, что, по словам главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — заявил он.Другие новости: Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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