"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук
14:00 27.01.2025 (обновлено: 14:25 27.01.2025)
Реалистичный мир на Украине может появиться только благодаря России. Об этом 27 января председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в авторской колонке для портала "Смотрим.ру"
По его словам, отстранения Владимира Зеленского от власти "не будет означать установления мира на Украине". И без нынешнего главы киевского режима, считает Медведчук, в политических элитах Киева много сторонников продолжения конфликта.
"Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу", — заявил украинский политик.
Поэтому, подчеркнул он, только Россия способна установить на Украине стабильный мир.
"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут", — объяснил Медведчук.
В понедельник, 27 января, издание "Украинская правда" написало, что, по словам главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета.
"Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — заявил он.
12:04Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию УкраиныГлава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.