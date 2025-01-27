"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук - 27.01.2025 Украина.ру
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"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук
"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук - 27.01.2025 Украина.ру
"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук
Реалистичный мир на Украине может появиться только благодаря России. Об этом 27 января председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в авторской колонке для портала "Смотрим.ру"
2025-01-27T14:00
2025-01-27T14:25
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По его словам, отстранения Владимира Зеленского от власти "не будет означать установления мира на Украине". И без нынешнего главы киевского режима, считает Медведчук, в политических элитах Киева много сторонников продолжения конфликта."Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу", — заявил украинский политик.Поэтому, подчеркнул он, только Россия способна установить на Украине стабильный мир.В понедельник, 27 января, издание "Украинская правда" написало, что, по словам главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — заявил он.Другие новости: Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, киев, москва, переговоры, виктор медведчук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, украинцы
Новости, Украина, Россия, Киев, Москва, переговоры, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, украинцы

"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук

14:00 27.01.2025 (обновлено: 14:25 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Реалистичный мир на Украине может появиться только благодаря России. Об этом 27 января председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в авторской колонке для портала "Смотрим.ру"
По его словам, отстранения Владимира Зеленского от власти "не будет означать установления мира на Украине". И без нынешнего главы киевского режима, считает Медведчук, в политических элитах Киева много сторонников продолжения конфликта.
"Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу", — заявил украинский политик.
Поэтому, подчеркнул он, только Россия способна установить на Украине стабильный мир.

"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут", — объяснил Медведчук.

В понедельник, 27 января, издание "Украинская правда" написало, что, по словам главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета.
"Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — заявил он.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
12:04
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию УкраиныГлава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
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* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
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