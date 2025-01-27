https://ukraina.ru/20250127/1060598209.html

Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией

Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией - 27.01.2025 Украина.ру

Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведёт серию двусторонних переговоров и примет участие в церемонии, приуроченной к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

2025-01-27T13:51

2025-01-27T13:51

2025-01-27T13:51

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Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица, сообщил Никифоров. Памятные мероприятия начнутся во второй половине дня.Кроме того, Зеленский проведёт двусторонние встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.Варшава отказалась направлять официальные приглашения России – правопреемнице СССР, войска которой освободили крупнейший нацистский концлагерь в Освенциме во время Великой Отечественной войны 27 января 1945 года. В этом лагере погибли почти 1,4 миллиона человек - граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.При этом на торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау польскими властями приглашены президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдавии, Украины, британский король Чарльз ІІІ и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима

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