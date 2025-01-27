Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВстреча бывших узников Освенцима с журналистами
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведёт серию двусторонних переговоров и примет участие в церемонии, приуроченной к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица, сообщил Никифоров. Памятные мероприятия начнутся во второй половине дня.
Кроме того, Зеленский проведёт двусторонние встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
07:59ИсторияО мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения ОсвенцимаНынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
Варшава отказалась направлять официальные приглашения России – правопреемнице СССР, войска которой освободили крупнейший нацистский концлагерь в Освенциме во время Великой Отечественной войны 27 января 1945 года. В этом лагере погибли почти 1,4 миллиона человек - граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.
При этом на торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау польскими властями приглашены президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдавии, Украины, британский король Чарльз ІІІ и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.