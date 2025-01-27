Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией - 27.01.2025 Украина.ру
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Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией
Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией - 27.01.2025 Украина.ру
Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведёт серию двусторонних переговоров и примет участие в церемонии, приуроченной к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
2025-01-27T13:51
2025-01-27T13:51
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Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица, сообщил Никифоров. Памятные мероприятия начнутся во второй половине дня.Кроме того, Зеленский проведёт двусторонние встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.Варшава отказалась направлять официальные приглашения России – правопреемнице СССР, войска которой освободили крупнейший нацистский концлагерь в Освенциме во время Великой Отечественной войны 27 января 1945 года. В этом лагере погибли почти 1,4 миллиона человек - граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.При этом на торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау польскими властями приглашены президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдавии, Украины, британский король Чарльз ІІІ и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
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новости, польша, украина, франция, владимир зеленский, евросовет, евросоюз, ес, украина-ес, вторая мировая война, великая отечественная война, холокост, международный день памяти жертв холокоста, геноцид, нацизм, международные отношения, международная политика, ссср, бывший ссср, история ссср, россия
Новости, Польша, Украина, Франция, Владимир Зеленский, евросовет, Евросоюз, ЕС, Украина-ЕС, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Холокост, Международный день памяти жертв Холокоста, геноцид, нацизм, международные отношения, Международная политика, СССР, бывший СССР, история СССР, Россия

Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией

13:51 27.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВстреча бывших узников Освенцима с журналистами
Встреча бывших узников Освенцима с журналистами - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где проведёт серию двусторонних переговоров и примет участие в церемонии, приуроченной к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица, сообщил Никифоров. Памятные мероприятия начнутся во второй половине дня.
Кроме того, Зеленский проведёт двусторонние встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
07:59История
О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения ОсвенцимаНынешняя круглая дата производит дикое впечатление - на юбилейные мероприятия не приглашены ни пострадавшая сторона, которую представляет государство Израиль, ни освободители, представленные Россией. Зато в них участвуют потомки организаторов лагеря и их союзников. Даже неудобно задавать вопрос - что они там отмечают?
Варшава отказалась направлять официальные приглашения России – правопреемнице СССР, войска которой освободили крупнейший нацистский концлагерь в Освенциме во время Великой Отечественной войны 27 января 1945 года. В этом лагере погибли почти 1,4 миллиона человек - граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.
При этом на торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау польскими властями приглашены президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдавии, Украины, британский король Чарльз ІІІ и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.
Накануне в новостях: МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
 
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