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МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима

МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима - 26.01.2025 Украина.ру

МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима

Российские дипломаты не поедут на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом РИА "Новости" заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

2025-01-26T13:51

2025-01-26T13:51

2025-01-26T13:51

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"Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует", — заявил посол России.Мероприятия в польском Освенциме к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау состоятся 27 января. На них официально приглашены десятки государственных делегаций, кроме российской.Накануне официальная Варшава заявила, что не будет соблюдать требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте обвинённого в военных преступлениях премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху при посещении Освенцима в 80-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря.РККА освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц 27 января 1945 года. Во время Великой Отечественной войны в этом лагере погибли пости 1,4 миллиона человек, граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.Ранее на эту тему: Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

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новости, россия, польша, европа, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), ркка, красная армия, концлагерь, великая отечественная война, вторая мировая война, нацизм, нацисты, геноцид, мид рф, дипломатические отношения, восточная европа