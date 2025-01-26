МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима - 26.01.2025 Украина.ру
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МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима - 26.01.2025 Украина.ру
МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима
Российские дипломаты не поедут на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом РИА "Новости" заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.
2025-01-26T13:51
2025-01-26T13:51
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биньямин нетаньяху
международный уголовный суд (мус)
ркка
красная армия
концлагерь
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"Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует", — заявил посол России.Мероприятия в польском Освенциме к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау состоятся 27 января. На них официально приглашены десятки государственных делегаций, кроме российской.Накануне официальная Варшава заявила, что не будет соблюдать требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте обвинённого в военных преступлениях премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху при посещении Освенцима в 80-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря.РККА освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц 27 января 1945 года. Во время Великой Отечественной войны в этом лагере погибли пости 1,4 миллиона человек, граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.Ранее на эту тему: Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей
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новости, россия, польша, европа, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), ркка, красная армия, концлагерь, великая отечественная война, вторая мировая война, нацизм, нацисты, геноцид, мид рф, дипломатические отношения, восточная европа
Новости, Россия, Польша, Европа, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), РККА, Красная Армия, концлагерь, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, нацизм, нацисты, геноцид, МИД РФ, дипломатические отношения, Восточная Европа

МИД России отказался участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине освобождения Освенцима

13:51 26.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОткрытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Российские дипломаты не поедут на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом РИА "Новости" заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.
"Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует", — заявил посол России.
Мероприятия в польском Освенциме к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау состоятся 27 января. На них официально приглашены десятки государственных делегаций, кроме российской.
Накануне официальная Варшава заявила, что не будет соблюдать требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте обвинённого в военных преступлениях премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху при посещении Освенцима в 80-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря.
РККА освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц 27 января 1945 года. Во время Великой Отечественной войны в этом лагере погибли пости 1,4 миллиона человек, граждане разных стран, преимущественно этнические евреи.
Ранее на эту тему: Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей
 
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