https://ukraina.ru/20250127/1060585258.html

Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году

Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году - 27.01.2025 Украина.ру

Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году

Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-01-27T10:48

2025-01-27T10:48

2025-01-27T10:48

новости

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада

дмитрий медведев

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"Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024. По моим подсчетам, Бубочка и Ко (Зеленский и люди из его ближайшего окружения - ред.) зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту", - написал политик.Исходя из расчетов Дубинского и учитывая, что в 366 днях 2024 года содержится 527 тысячи 40 минут, можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период свыше 18 миллиардов долларов.Еще о Зеленском - в материале Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, дмитрий медведев