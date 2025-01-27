Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году
Зеленский в раздражении
Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024. По моим подсчетам, Бубочка и Ко (Зеленский и люди из его ближайшего окружения - ред.) зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту", - написал политик.
Исходя из расчетов Дубинского и учитывая, что в 366 днях 2024 года содержится 527 тысячи 40 минут, можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период свыше 18 миллиардов долларов.
Еще о Зеленском - в материале Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну на сайте Украина.ру.