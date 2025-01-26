Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского - 26.01.2025 Украина.ру
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Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского
Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского - 26.01.2025 Украина.ру
Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского
Владимир Зеленский давно демонстрирует неадекватное поведение, которое недавно снова проявилось в истории с им же наложенным запретом на мирные переговоры с Россией. Об этом 26 января заявила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.
2025-01-26T18:13
2025-01-26T18:13
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"Зеленский заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", - отметила Захарова в своём телеграм-канале.У неё сложилось впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".Актуальное интервью на эту тему: Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
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новости, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, переговоры, сво, наркомания, политика, международная политика, внешняя политика
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ, переговоры, СВО, наркомания, политика, Международная политика, внешняя политика

Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского

18:13 26.01.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Владимир Зеленский давно демонстрирует неадекватное поведение, которое недавно снова проявилось в истории с им же наложенным запретом на мирные переговоры с Россией. Об этом 26 января заявила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", - отметила Захарова в своём телеграм-канале.
У неё сложилось впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".
"Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера ещё и День рождения наложился, - констатировали Захарова. - Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками".
Актуальное интервью на эту тему: Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
 
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Заголовок открываемого материала
18:18Приостановка работы USAID и мирный план 100 дней. Итоги 26 января на Украине
18:13Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского
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