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Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского

Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского - 26.01.2025 Украина.ру

Захарову поразила "степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками" Зеленского

Владимир Зеленский давно демонстрирует неадекватное поведение, которое недавно снова проявилось в истории с им же наложенным запретом на мирные переговоры с Россией. Об этом 26 января заявила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.

2025-01-26T18:13

2025-01-26T18:13

2025-01-26T18:13

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"Зеленский заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", - отметила Захарова в своём телеграм-канале.У неё сложилось впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".Актуальное интервью на эту тему: Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян

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новости, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, переговоры, сво, наркомания, политика, международная политика, внешняя политика