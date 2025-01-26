https://ukraina.ru/20250126/1060521786.html
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров - 26.01.2025 Украина.ру
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров
Санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
2025-01-26T07:50
2025-01-26T07:50
2025-01-26T07:50
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Он напомнил, что Россия не имеет с Америкой серьезной торговли, она не зависит от США в той же мере, что Китай или Европа.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет
https://ukraina.ru/20250123/1060497046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, америка, сша, дональд трамп, украина, переговоры, санкции, детали
Новости, Россия, Америка, США, Дональд Трамп, Украина, переговоры, санкции, детали
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров
Санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров