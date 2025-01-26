Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров - 26.01.2025 Украина.ру
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Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров - 26.01.2025 Украина.ру
Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров
Санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
2025-01-26T07:50
2025-01-26T07:50
новости
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украина
переговоры
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детали
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Он напомнил, что Россия не имеет с Америкой серьезной торговли, она не зависит от США в той же мере, что Китай или Европа.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет
https://ukraina.ru/20250123/1060497046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, америка, сша, дональд трамп, украина, переговоры, санкции, детали
Новости, Россия, Америка, США, Дональд Трамп, Украина, переговоры, санкции, детали

Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров

07:50 26.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
Он напомнил, что Россия не имеет с Америкой серьезной торговли, она не зависит от США в той же мере, что Китай или Европа.
“То есть сами США с нами ничего сделать не могут. Им нужно для этого мобилизовать все западное сообщество. И когда Запад вводит против нас санкции, он пытается сказать: "Мы снимем с вас санкции, если вы пойдете на такие-то уступки в том числе по Украине", — считает Сидоров.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 11:32
Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial TimesЕвропейские партнёры Киева рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом сообщила британская Financial Times.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет
 
НовостиРоссияАмерикаСШАДональд ТрампУкраинапереговорысанкциидетали
 
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