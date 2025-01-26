https://ukraina.ru/20250126/1060521786.html

Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров

Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров - 26.01.2025 Украина.ру

Грубое приглашение: Сидоров рассказал, как Америка “зазывает” Россию к столу переговоров

Санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-26T07:50

2025-01-26T07:50

2025-01-26T07:50

новости

россия

америка

сша

дональд трамп

украина

переговоры

санкции

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/60/1024076081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fc065bb0002ddd46e9f77f8be497697.jpg

Он напомнил, что Россия не имеет с Америкой серьезной торговли, она не зависит от США в той же мере, что Китай или Европа.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет

https://ukraina.ru/20250123/1060497046.html

россия

америка

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, америка, сша, дональд трамп, украина, переговоры, санкции, детали