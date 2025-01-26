Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
После того, как президент США Дональд Трамп отдаст дань уважения и российскому лидеру Владимиру Путину, и его стране, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на на уровне равновеликих отношений
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
“Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям”, — заявил собеседник издания.
По его словам, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”. А Путин, добавил Вайнер, политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее своему народу.
На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".
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