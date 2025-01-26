https://ukraina.ru/20250126/1060517784.html

Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом

Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом - 26.01.2025 Украина.ру

Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом

После того, как президент США Дональд Трамп отдаст дань уважения и российскому лидеру Владимиру Путину, и его стране, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на на уровне равновеликих отношений

2025-01-26T07:40

2025-01-26T07:40

2025-01-26T07:40

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”. А Путин, добавил Вайнер, политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее своему народу.На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".Полный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах

https://ukraina.ru/20250123/1060493399.html

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новости, сша, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, переговоры, джо байден, детали