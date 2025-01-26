Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом - 26.01.2025 Украина.ру
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Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом
Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом - 26.01.2025 Украина.ру
Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом
После того, как президент США Дональд Трамп отдаст дань уважения и российскому лидеру Владимиру Путину, и его стране, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на на уровне равновеликих отношений
2025-01-26T07:40
2025-01-26T07:40
новости
сша
европа
россия
владимир путин
дональд трамп
переговоры
джо байден
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”. А Путин, добавил Вайнер, политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее своему народу.На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".Полный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
https://ukraina.ru/20250123/1060493399.html
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новости, сша, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, переговоры, джо байден, детали
Новости, США, Европа, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, Джо Байден, детали

Американист объяснил, почему Путину будет проще прийти к мирным договоренностям именно с Трампом

07:40 26.01.2025
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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После того, как президент США Дональд Трамп отдаст дань уважения и российскому лидеру Владимиру Путину, и его стране, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на на уровне равновеликих отношений
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
“Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям”, — заявил собеседник издания.
По его словам, “худой мир всегда лучше доброй ссоры”. А Путин, добавил Вайнер, политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее своему народу.
На днях Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации CNN, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".
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