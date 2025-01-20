Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники
По информации телеканала, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".
CNN уточняет, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.
В канун инаугурации Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне, он заверил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине, "остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну".
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.