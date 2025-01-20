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Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN

Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN - 20.01.2025 Украина.ру

Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники

2025-01-20T08:20

2025-01-20T08:20

2025-01-20T08:20

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По информации телеканала, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".CNN уточняет, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.В канун инаугурации Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне, он заверил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине, "остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, россия, cnn, владимир путин, вашингтон