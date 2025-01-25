До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты - 25.01.2025 Украина.ру
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До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты - 25.01.2025 Украина.ру
До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
Российским подразделениям до границ Днепропетровской области Украины осталось порядка пяти километров. Об этом 25 января агентству РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик"
2025-01-25T09:56
2025-01-25T09:56
новости
днепропетровская область
россия
курахово
днр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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"Фарик" объяснил, что ВС РФ сейчас продвигаются на Константинопольском направлении, образуя котел для ВСУ. Украинские военные продолжают держаться за населенный пункт Дачное, который находится южнее Курахово. Накануне, 24 января, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование российских войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, которые удерживали позиции в Великой Новоселке. ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. По его словам, оборона противника в населенном пункте из "сплошной" стала очаговой. Несмотря на это, уточнил Кимаковский, ВСУ было приказано удерживать позиции любой ценой.Также в новостях: Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
днепропетровская область
россия
курахово
днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днепропетровская область, россия, курахово, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Днепропетровская область, Россия, Курахово, ДНР, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты

09:56 25.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российским подразделениям до границ Днепропетровской области Украины осталось порядка пяти километров. Об этом 25 января агентству РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик"
"Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Курахово. До Днепропетровской области осталось километров пять", — заявил собеседник издания, добавив, что противник "еще пытается сопротивляться", но ВС РФ взламывают опорники ВСУ, чтобы украинская армия откатывалась на Днепропетровскую область.
"Фарик" объяснил, что ВС РФ сейчас продвигаются на Константинопольском направлении, образуя котел для ВСУ. Украинские военные продолжают держаться за населенный пункт Дачное, который находится южнее Курахово.
Накануне, 24 января, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование российских войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, которые удерживали позиции в Великой Новоселке. ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен.
По его словам, оборона противника в населенном пункте из "сплошной" стала очаговой. Несмотря на это, уточнил Кимаковский, ВСУ было приказано удерживать позиции любой ценой.
Также в новостях: Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
 
НовостиДнепропетровская областьРоссияКураховоДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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