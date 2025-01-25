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До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты

До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты - 25.01.2025 Украина.ру

До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты

Российским подразделениям до границ Днепропетровской области Украины осталось порядка пяти километров. Об этом 25 января агентству РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик"

2025-01-25T09:56

2025-01-25T09:56

2025-01-25T09:56

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днепропетровская область

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вс рф

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"Фарик" объяснил, что ВС РФ сейчас продвигаются на Константинопольском направлении, образуя котел для ВСУ. Украинские военные продолжают держаться за населенный пункт Дачное, который находится южнее Курахово. Накануне, 24 января, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование российских войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, которые удерживали позиции в Великой Новоселке. ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. По его словам, оборона противника в населенном пункте из "сплошной" стала очаговой. Несмотря на это, уточнил Кимаковский, ВСУ было приказано удерживать позиции любой ценой.Также в новостях: Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе

днепропетровская область

россия

курахово

днр

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новости, днепропетровская область, россия, курахово, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф