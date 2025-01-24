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ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке

ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке - 24.01.2025 Украина.ру

ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке

Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке. Военные ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. Об этом СМИ рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"

2025-01-24T10:49

2025-01-24T10:49

2025-01-24T10:49

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Он отметил, что оборона украинских сил в этом населенном пункте больше не является "сплошной", а лишь очаговой. Однако, подчеркнул Кимаковский, украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов.Советник главы ДНР заключил, что подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее.Об этом же сказал и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на верную гибель.В последнее время военные все чаще говорят о треугольнике Нескучное-Времевка- Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, а значит их освобождение открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ. Тем временем, Нескучное и Времеевку российские войска уже освободили.Подробнее о ситуации в поселке рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся.

https://ukraina.ru/20250118/1060367523.html

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новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, игорь кимаковский, владимир рогов, александр чаленко, вооруженные силы украины