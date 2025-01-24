ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке - 24.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке
ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке - 24.01.2025 Украина.ру
ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке
Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке. Военные ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. Об этом СМИ рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"
2025-01-24T10:49
2025-01-24T10:49
новости
россия
донецкая народная республика
запорожская область
игорь кимаковский
владимир рогов
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Он отметил, что оборона украинских сил в этом населенном пункте больше не является "сплошной", а лишь очаговой. Однако, подчеркнул Кимаковский, украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов.Советник главы ДНР заключил, что подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее.Об этом же сказал и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на верную гибель.В последнее время военные все чаще говорят о треугольнике Нескучное-Времевка- Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, а значит их освобождение открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ. Тем временем, Нескучное и Времеевку российские войска уже освободили.Подробнее о ситуации в поселке рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся.
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новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, игорь кимаковский, владимир рогов, александр чаленко, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Игорь Кимаковский, Владимир Рогов, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке

10:49 24.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке. Военные ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. Об этом СМИ рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"
Он отметил, что оборона украинских сил в этом населенном пункте больше не является "сплошной", а лишь очаговой. Однако, подчеркнул Кимаковский, украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов.
Советник главы ДНР заключил, что подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее.
Об этом же сказал и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на верную гибель.

"Все четыре запроса 110-й бригады о выходе из поселка были отклонены, взамен этого дан приказ до последнего удерживать позиции, чтобы затем объявить их пропавшими без вести или самовольно оставившими части и не платить выплаты их будущим вдовам, а также родным и близким", - сказал Рогов, отметив, что по его данным, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в окружении, оттуда практически уже не выбраться.

В последнее время военные все чаще говорят о треугольнике Нескучное-Времевка- Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, а значит их освобождение открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ. Тем временем, Нескучное и Времеевку российские войска уже освободили.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФРоссийские подразделения освободили населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
Подробнее о ситуации в поселке рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьИгорь КимаковскийВладимир РоговАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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