ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке
Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке. Военные ВС РФ потребовали от противника сложить оружие и сдаться в плен. Об этом СМИ рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"
Он отметил, что оборона украинских сил в этом населенном пункте больше не является "сплошной", а лишь очаговой. Однако, подчеркнул Кимаковский, украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов.
Советник главы ДНР заключил, что подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее.
Об этом же сказал и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на верную гибель.
"Все четыре запроса 110-й бригады о выходе из поселка были отклонены, взамен этого дан приказ до последнего удерживать позиции, чтобы затем объявить их пропавшими без вести или самовольно оставившими части и не платить выплаты их будущим вдовам, а также родным и близким", - сказал Рогов, отметив, что по его данным, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в окружении, оттуда практически уже не выбраться.
В последнее время военные все чаще говорят о треугольнике Нескучное-Времевка- Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, а значит их освобождение открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Подробнее о ситуации в поселке рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся.