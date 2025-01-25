Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине - 25.01.2025 Украина.ру
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Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине
Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине - 25.01.2025 Украина.ру
Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине
Американские аналитики говорят, что у России есть вооружения, которых нет у США. Новый лидер Америки Дональд Трамп, поняв, что будет иметь дело с ядерной державой номер один, решил пересмотреть все свои заявления относительно Украины
2025-01-25T08:00
2025-01-25T08:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.Ранее появилась новость, что США могут дать Киеву новые вооружения, хотя Трамп обещал закончить украинский конфликт.Он добавил, что сейчас даже американские аналитики говорят, что “у нас есть вооружения, которых нет у них”. Это и стало следствием раздумий Трампа.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что пока у Трампа нет четкой стратегии в отношении Украины.Трамп встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать этот конфликт:“Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снизит финансовую и военную поддержку Украину”, — предположил собеседник издания.Подробнее об этом в интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступокПолный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет
https://ukraina.ru/20250123/1060498940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, переговоры, детали

Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине

08:00 25.01.2025
 
© РИА Новости . Кейтлин Оукс / Перейти в фотобанкД.Трапм и М.Пенс встретились с избирателями в штате Пенсильвания
Д.Трапм и М.Пенс встретились с избирателями в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Кейтлин Оукс
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Американские аналитики говорят, что у России есть вооружения, которых нет у США. Новый лидер Америки Дональд Трамп, поняв, что будет иметь дело с ядерной державой номер один, решил пересмотреть все свои заявления относительно Украины
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.
Ранее появилась новость, что США могут дать Киеву новые вооружения, хотя Трамп обещал закончить украинский конфликт.
“Трамп будет пересматривать все свои заявления. При этом от конкретной риторики по Украине во время инаугурационной речи Трамп воздерживался. Он прекрасно понимает, что ему предстоит иметь дело с Россией — ядерной державой номер один”, — считает Сидоров.
Он добавил, что сейчас даже американские аналитики говорят, что “у нас есть вооружения, которых нет у них”. Это и стало следствием раздумий Трампа.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что пока у Трампа нет четкой стратегии в отношении Украины.
Трамп встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать этот конфликт:
“Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снизит финансовую и военную поддержку Украину”, — предположил собеседник издания.
Подробнее об этом в интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок
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