https://ukraina.ru/20250125/1060521626.html

Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине

Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине - 25.01.2025 Украина.ру

Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине

Американские аналитики говорят, что у России есть вооружения, которых нет у США. Новый лидер Америки Дональд Трамп, поняв, что будет иметь дело с ядерной державой номер один, решил пересмотреть все свои заявления относительно Украины

2025-01-25T08:00

2025-01-25T08:00

2025-01-25T08:00

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украина

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переговоры

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.Ранее появилась новость, что США могут дать Киеву новые вооружения, хотя Трамп обещал закончить украинский конфликт.Он добавил, что сейчас даже американские аналитики говорят, что “у нас есть вооружения, которых нет у них”. Это и стало следствием раздумий Трампа.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что пока у Трампа нет четкой стратегии в отношении Украины.Трамп встанет на распутье двух вариантов, как урегулировать этот конфликт:“Первое. Он заставит Украину пойти на условия, которые могли бы удовлетворить Россию. Второе. Он постепенно снизит финансовую и военную поддержку Украину”, — предположил собеседник издания.Подробнее об этом в интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступокПолный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет

https://ukraina.ru/20250123/1060498940.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, детали