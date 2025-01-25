https://ukraina.ru/20250125/1060520727.html

Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин

Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин - 25.01.2025 Украина.ру

Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин

Русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию

2025-01-25T07:10

2025-01-25T07:10

2025-01-25T07:10

новости

россия

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По его словам, доминирование Америки уходит в прошлое. И в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится

https://ukraina.ru/20250123/1060516981.html

россия

китай

сша

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, детали