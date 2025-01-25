Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
Русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
“Год от года дружба России и Китая крепчала. После того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас. Так как есть законы мировой конкуренции”, — заявил Грозин.
По его словам, доминирование Америки уходит в прошлое. И в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.
23 января, 20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - ТрампБелый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.