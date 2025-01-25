Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин - 25.01.2025 Украина.ру
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Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин - 25.01.2025 Украина.ру
Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
Русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию
2025-01-25T07:10
2025-01-25T07:10
новости
россия
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По его словам, доминирование Америки уходит в прошлое. И в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, детали
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, детали

Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин

07:10 25.01.2025
 
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
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Русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
“Год от года дружба России и Китая крепчала. После того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас. Так как есть законы мировой конкуренции”, — заявил Грозин.
По его словам, доминирование Америки уходит в прошлое. И в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 20:35
"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - ТрампБелый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
 
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07:20Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя
07:10Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
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