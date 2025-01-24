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Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова

Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру

Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что Запад на Украине "занимался любимым развлечением - черной трансплантологией", передает газета "Известия"

2025-01-24T09:30

2025-01-24T09:30

2025-01-24T09:46

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"Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - заявила онаЗахарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией". Она также отметила, что Украина "пробила дно", занявшись "черной трансплантологией".Осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. До этого на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.Подробнее - в материале Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов на сайте Украина.ру.

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