Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру
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Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова
Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру
Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что Запад на Украине "занимался любимым развлечением - черной трансплантологией", передает газета "Известия"
2025-01-24T09:30
2025-01-24T09:46
новости
украина
мария захарова
россия
запад
вооруженные силы украины
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"Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - заявила онаЗахарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией". Она также отметила, что Украина "пробила дно", занявшись "черной трансплантологией".Осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. До этого на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.Подробнее - в материале Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, мария захарова, россия, запад, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Мария Захарова, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины

Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова

09:30 24.01.2025 (обновлено: 09:46 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что Запад на Украине "занимался любимым развлечением - черной трансплантологией", передает газета "Известия"
"Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - заявила она
Захарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие".
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией".
Она также отметила, что Украина "пробила дно", занявшись "черной трансплантологией".
Осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки.
До этого на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.
В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.
Подробнее - в материале Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов на сайте Украина.ру.
 
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