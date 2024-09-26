Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов - 26.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240926/1057700122.html
Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов
Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов - 26.09.2024 Украина.ру
Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов
Многие раненые украинские военнослужащие поступают в госпитали без почки. Такое сообщение со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева 26 сентября опубликовало агентство РИА Новости
2024-09-26T12:21
2024-09-26T12:21
украина
вооруженные силы украины
сбу
трансплантология
всу
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057699358_0:41:636:399_1920x0_80_0_0_4b5a85ef0d2707995a9d52b3fe403f96.png.webp
Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Например, относительно недавно в сети было опубликовано видео, на котором российский боец ходил по опустевшей школе в селе Кисловка Харьковской области, где ранее было расположение украинских националистов. Среди разорванных и истоптанных книг на полу он увидел листовки, обещающие вознаграждение за поставку человеческих органов.В них были указаны даже конкретные цены. Так, за женские яичники - до 15 тысяч долларов, а за мужскую половую систему – до 12. Самым дорогим "лотом" в списке оказалось сердце, за него предлагали 200 тысяч долларов.А одним из первых и самых ярких свидетельств процветания черной трансплантологии на Украине стало анонимное интервью 2014 года с экс-сотрудником СБУ, где он подробно рассказал, как ведется эта работа. В частности, он утверждал, что руководила этим процессом профессиональный трансплантолог из Нидерландов Элизабет Дебрю, а ее непосредственным шефом была Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили, бывшая жена президента Грузии Михаила Саакашвили. По утверждению бывшего эсбэушника, сам Сааакашвили не просто знал о промысле своей жены, но и активно в нем участвовалПозже, уже на Украине, к ним присоединились основатель американо-украинского ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд, а "крышевал" их генерал-майор СБУ Александр Радецкий. Крестный отец последнего - патриарх-раскольник Филарет, а родной отец - Виталий Радецкий, он был генералом украинской армии во времена Виктора Ющенко.От миллиона рублей: стало известно, как Украина регулирует цены на "черные органы" и какие теперь "тарифы"В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека".Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.В СМИ тогда появлялась информация о том, что один из авторов всех этих изменений - "Слуга народа", председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Журналисты называли его доверенным лицом Зеленского в области медицины и писали о том, что он возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.Еще по теме: Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов и Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии.
https://ukraina.ru/20220401/1033664439.html
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057699358_0:0:622:466_1920x0_80_0_0_f9504ff114be14cce8abf1053c30cb9d.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, вооруженные силы украины, сбу, трансплантология, всу, западная украина
Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, Трансплантология, ВСУ, Западная Украина

Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов

12:21 26.09.2024
 
Читать в
Многие раненые украинские военнослужащие поступают в госпитали без почки. Такое сообщение со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева 26 сентября опубликовало агентство РИА Новости

"Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки. А если стабилизировать не удалось, то погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна", - рассказал собеседник издания.

Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Например, относительно недавно в сети было опубликовано видео, на котором российский боец ходил по опустевшей школе в селе Кисловка Харьковской области, где ранее было расположение украинских националистов. Среди разорванных и истоптанных книг на полу он увидел листовки, обещающие вознаграждение за поставку человеческих органов.
В них были указаны даже конкретные цены. Так, за женские яичники - до 15 тысяч долларов, а за мужскую половую систему – до 12. Самым дорогим "лотом" в списке оказалось сердце, за него предлагали 200 тысяч долларов.
Елена Пономарёва интервью - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 08:30
Елена Пономарёва: ВСУ и нацбатальоны используют людей как живой инкубатор донорских органов и кровиВ условиях любых конфликтов черный рынок человеческих органов и крови растет в несколько раз. Западная медицина, которая является главным потребителем этого «товара», на этом хорошо зарабатывает, а органы, добытые в условиях конфликтов, в несколько раз дешевле полученных легально
А одним из первых и самых ярких свидетельств процветания черной трансплантологии на Украине стало анонимное интервью 2014 года с экс-сотрудником СБУ, где он подробно рассказал, как ведется эта работа. В частности, он утверждал, что руководила этим процессом профессиональный трансплантолог из Нидерландов Элизабет Дебрю, а ее непосредственным шефом была Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили, бывшая жена президента Грузии Михаила Саакашвили. По утверждению бывшего эсбэушника, сам Сааакашвили не просто знал о промысле своей жены, но и активно в нем участвовал
Позже, уже на Украине, к ним присоединились основатель американо-украинского ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд, а "крышевал" их генерал-майор СБУ Александр Радецкий. Крестный отец последнего - патриарх-раскольник Филарет, а родной отец - Виталий Радецкий, он был генералом украинской армии во времена Виктора Ющенко.
От миллиона рублей: стало известно, как Украина регулирует цены на "черные органы" и какие теперь "тарифы"
В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека".
Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.
В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.
В СМИ тогда появлялась информация о том, что один из авторов всех этих изменений - "Слуга народа", председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Журналисты называли его доверенным лицом Зеленского в области медицины и писали о том, что он возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.
Еще по теме: Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов и Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии.
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныСБУТрансплантологияВСУЗападная Украина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
15:25Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
15:03Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии
14:53Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения
14:41Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины
14:34Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
14:14В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков
13:56ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны
13:12"Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой
13:05Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни
13:00Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентября
12:26ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах
12:21Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов
12:17ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны
12:15Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
11:53Спрашивал про дальнобойные удары по РФ: сенатору США позвонил фейковый Кулеба
11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
11:04Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
11:01Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара
10:31Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
Лента новостейМолния