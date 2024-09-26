https://ukraina.ru/20240926/1057700122.html

Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов

Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов - 26.09.2024 Украина.ру

Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов

Многие раненые украинские военнослужащие поступают в госпитали без почки. Такое сообщение со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева 26 сентября опубликовало агентство РИА Новости

2024-09-26T12:21

2024-09-26T12:21

2024-09-26T12:21

украина

вооруженные силы украины

сбу

трансплантология

всу

западная украина

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Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Например, относительно недавно в сети было опубликовано видео, на котором российский боец ходил по опустевшей школе в селе Кисловка Харьковской области, где ранее было расположение украинских националистов. Среди разорванных и истоптанных книг на полу он увидел листовки, обещающие вознаграждение за поставку человеческих органов.В них были указаны даже конкретные цены. Так, за женские яичники - до 15 тысяч долларов, а за мужскую половую систему – до 12. Самым дорогим "лотом" в списке оказалось сердце, за него предлагали 200 тысяч долларов.А одним из первых и самых ярких свидетельств процветания черной трансплантологии на Украине стало анонимное интервью 2014 года с экс-сотрудником СБУ, где он подробно рассказал, как ведется эта работа. В частности, он утверждал, что руководила этим процессом профессиональный трансплантолог из Нидерландов Элизабет Дебрю, а ее непосредственным шефом была Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили, бывшая жена президента Грузии Михаила Саакашвили. По утверждению бывшего эсбэушника, сам Сааакашвили не просто знал о промысле своей жены, но и активно в нем участвовалПозже, уже на Украине, к ним присоединились основатель американо-украинского ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд, а "крышевал" их генерал-майор СБУ Александр Радецкий. Крестный отец последнего - патриарх-раскольник Филарет, а родной отец - Виталий Радецкий, он был генералом украинской армии во времена Виктора Ющенко.От миллиона рублей: стало известно, как Украина регулирует цены на "черные органы" и какие теперь "тарифы"В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека".Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.В СМИ тогда появлялась информация о том, что один из авторов всех этих изменений - "Слуга народа", председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Журналисты называли его доверенным лицом Зеленского в области медицины и писали о том, что он возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.Еще по теме: Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов и Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии.

https://ukraina.ru/20220401/1033664439.html

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украина, вооруженные силы украины, сбу, трансплантология, всу, западная украина