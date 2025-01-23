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Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times

Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times - 23.01.2025 Украина.ру

Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times

Европейские партнёры Киева рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом сообщила британская Financial Times.

2025-01-23T11:32

2025-01-23T11:32

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Десятки тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО могут быть направлены на Украину, если об этом договорятся между собой западноевропейские лидеры и Киев. По информации издания, вопрос может быть вынесен на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС. В нём примут участие генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер-министр Кир Стармер."Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может стать лучшей реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — отметило издание.В публикации указано, кто может отправить своих солдат на Украину – Британия и Франция, Нидерланды, а также новые члены НАТО и прибалтийские постсоветские республики. Прибалтийские столицы уже одобрили такой план, сообщило издание."По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что возможна отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат с миссией сил безопасности на 1000-километровой линии фронта", - сказано в публикации.В 2024 году лидеры Британии и Франции активно обсуждали отправку европейских военнослужащих на Украину. Однако ни Париж, ни Лондон не явили общественности конкретного плана или общей концепции отправки своих военнослужащих в постсоветскую республику.Также на эту тему: "Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину

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