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Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times
Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times - 23.01.2025 Украина.ру
Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times
Европейские партнёры Киева рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом сообщила британская Financial Times.
2025-01-23T11:32
2025-01-23T11:32
2025-01-23T11:33
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Десятки тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО могут быть направлены на Украину, если об этом договорятся между собой западноевропейские лидеры и Киев. По информации издания, вопрос может быть вынесен на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС. В нём примут участие генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер-министр Кир Стармер."Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может стать лучшей реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — отметило издание.В публикации указано, кто может отправить своих солдат на Украину – Британия и Франция, Нидерланды, а также новые члены НАТО и прибалтийские постсоветские республики. Прибалтийские столицы уже одобрили такой план, сообщило издание."По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что возможна отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат с миссией сил безопасности на 1000-километровой линии фронта", - сказано в публикации.В 2024 году лидеры Британии и Франции активно обсуждали отправку европейских военнослужащих на Украину. Однако ни Париж, ни Лондон не явили общественности конкретного плана или общей концепции отправки своих военнослужащих в постсоветскую республику.Также на эту тему: "Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
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новости, украина, киев, британия, нато, financial times, ес, сво, военная помощь, рютте
Новости, Украина, Киев, Британия, НАТО, Financial Times, ЕС, СВО, военная помощь, Рютте
Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times
11:32 23.01.2025 (обновлено: 11:33 23.01.2025)
Европейские партнёры Киева рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом сообщила британская Financial Times.
Десятки тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО могут быть направлены на Украину, если об этом договорятся между собой западноевропейские лидеры и Киев. По информации издания, вопрос может быть вынесен на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС. В нём примут участие генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер-министр Кир Стармер.
"Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может стать лучшей реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — отметило издание.
В публикации
указано, кто может отправить своих солдат на Украину – Британия
и Франция
, Нидерланды
, а также новые члены НАТО и прибалтийские постсоветские республики. Прибалтийские столицы уже одобрили такой план, сообщило издание.
"По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что возможна отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат с миссией сил безопасности на 1000-километровой линии фронта", - сказано в публикации.
В 2024 году лидеры Британии и Франции активно обсуждали отправку европейских военнослужащих на Украину. Однако ни Париж
, ни Лондон
не явили общественности конкретного плана или общей концепции отправки своих военнослужащих в постсоветскую республику.