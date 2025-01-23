"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
© Saul Loeb/AFP/Getty ImagesФото: инаугурация Дональда Трампа
© Saul Loeb/AFP/Getty Images
Ранее Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО в сторону России. Но если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Во время своей торжественной речи президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Джо Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО, отметил публицист.
Это безусловно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно, добавил эксперт.
"Так советник по национальной безопасности [Майк] Уолтц и спецпредставитель по Украине [Кит] Келлог практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев", — подчеркнул Лозанский.
При этом министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта на Украине, добавил он.
Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Майка Пенса, его предали, указал Лозанский.
"Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
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