https://ukraina.ru/20250123/1060490914.html

"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине

"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине - 23.01.2025 Украина.ру

"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине

Ранее Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО в сторону России. Но если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-01-23T04:15

2025-01-23T04:15

2025-01-23T04:15

новости

украина

россия

дональд трамп

джо байден

майк пенс

сша

нато

роберт кеннеди-младший

кит келлог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060424452_133:0:1066:525_1920x0_80_0_0_bb084f6dfb692bd5a624c3a1df55b372.jpg

Во время своей торжественной речи президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Джо Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО, отметил публицист.Это безусловно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно, добавил эксперт.При этом министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта на Украине, добавил он.Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Майка Пенса, его предали, указал Лозанский."Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060490715.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дональд трамп, джо байден, майк пенс, сша, нато, роберт кеннеди-младший, кит келлог, администрация, детали, санкции, мобилизация