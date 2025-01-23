"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060490914.html
"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине - 23.01.2025 Украина.ру
"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
Ранее Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО в сторону России. Но если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-01-23T04:15
2025-01-23T04:15
новости
украина
россия
дональд трамп
джо байден
майк пенс
сша
нато
роберт кеннеди-младший
кит келлог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060424452_133:0:1066:525_1920x0_80_0_0_bb084f6dfb692bd5a624c3a1df55b372.jpg
Во время своей торжественной речи президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Джо Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО, отметил публицист.Это безусловно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно, добавил эксперт.При этом министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта на Украине, добавил он.Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Майка Пенса, его предали, указал Лозанский."Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250122/1060490715.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060424452_250:0:950:525_1920x0_80_0_0_8af79fb842ceda4aa8170bd3804f783a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дональд трамп, джо байден, майк пенс, сша, нато, роберт кеннеди-младший, кит келлог, администрация, детали, санкции, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Пенс, США, НАТО, Роберт Кеннеди-младший, Кит Келлог, администрация, детали, санкции, мобилизация

"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине

04:15 23.01.2025
 
© Saul Loeb/AFP/Getty ImagesФото: инаугурация Дональда Трампа
Фото: инаугурация Дональда Трампа
© Saul Loeb/AFP/Getty Images
Читать в
ДзенTelegram
Ранее Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО в сторону России. Но если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру
Во время своей торжественной речи президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию или Украину, но ранее обвинял администрацию Джо Байдена в разжигании угрозы Третьей Мировой войны и расширении НАТО, отметил публицист.
Это безусловно позитивный момент, однако, если судить по некоторым заявлениям членов новой команды, не всё так однозначно, добавил эксперт.

"Так советник по национальной безопасности [Майк] Уолтц и спецпредставитель по Украине [Кит] Келлог практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев", — подчеркнул Лозанский.

При этом министр финансов Скотт Бессент угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта на Украине, добавил он.
Правда все они заявляют о лояльности Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Майка Пенса, его предали, указал Лозанский.
"Отмечу двух членов нового кабинета, которые прекрасно понимают причины украинской трагедии и смогут дать правильные советы. Это Тулси Габбард и Роберт Кеннеди", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину на сайте Украина.ру.
Также на тему американской внешней политики — в материале "Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Зеленский, Подоляк, Умеров, Залужный и Сырский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 20:48
В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации ТрампаВся совокупность сигналов поступающих за дни после инаугурации Трампа от первых лиц киевского режима, а так же инсайды из столицы незалежной говорят об одном – первые лица "95 квартала", за редким исключением, не надеются на успешный исход коммуникации с новой администрацией в Вашингтоне.
 
НовостиУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденМайк ПенсСШАНАТОРоберт Кеннеди-младшийКит Келлогадминистрациядеталисанкциимобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
03:45Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
03:30Если Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с ним будут разговаривать — Алехин
03:15Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"
03:00"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском
20:48В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа
20:01Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
19:44Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине
19:30Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран
19:28Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
19:04Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком
19:00Начало конца в кровавое воскресенье. Страх смерти был символом династии Гольштейн-Готторп-Романовых
18:53Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
18:45Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе
18:43Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
18:05Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии
18:02"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
Лента новостейМолния