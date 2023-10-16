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Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая

Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая - 16.10.2023 Украина.ру

Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНР дал большое интервью Центральному телевидению Китая. В беседе он затронул вопросы глобального характера, такие как украинский конфликт и формирование нового миропорядка

2023-10-16T12:40

2023-10-16T12:40

2023-10-16T12:41

эксклюзив

владимир путин

украина

миропорядок

спецоперация

контрнаступление

потери всу

владимир зеленский

брикс

зарубежье

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Украина. Кто виноват и что делать?Комментируя ситуацию на Украине, глава государства напомнил, с чего, собственно, начался этот кризис – и когда."Военные действия начались на Украине не с нашей военной операции, а гораздо раньше - в 2014 году, когда западные страны, выступив гарантом договорённостей между президентом Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту", – подчеркнул Владимир Путин.21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ (нынешнего президента Германии) Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти. А затем американские чиновники прямым текстом говорили, что стали посредниками при смене власти на Украине, и даже называли потраченную на эту сумму – $5 млрд.Путин не стал говорить, была ли это цветная революцию, но это однозначно был госпереворот. Да, по словам российского лидера, он был связан и с ошибками действовавшего тогда руководства Украины, но всё равно эти ошибки надо было закрывать не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур."Но западные страны предпочли действовать иначе ‒ способствовать совершению госпереворота. А затем развернули, по сути руками киевского режима, боевые действия на юго-востоке Украины – в Донбассе. И 8 лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. И никто на Западе не обращал на это внимание или делал вид, что не замечает", – подчеркнул Путин.В этом контексте президент РФ вспомнил про Минские соглашения. Комплекс мер, который должен был урегулировать гражданский конфликт на основе предоставления Донбассу особого статуса."Россия сделала всё для того чтобы идти по этому пути и урегулировать конфликт. Нет, и этого сделать не позволили. Более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти Минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются", - отметил Путин.Впоследствии не только 5-й президент Украины Пётр Порошенко, но и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель признались, что вовсе не собирались их реализовывать. "Минск-2", по их словам, был попыткой выиграть время для перевооружения ВСУ."Всё это вкупе с тем, что Соединённые Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта. <…> Основной тезис [Декларации о независимости Украины 1991 года] заключается в том, что Украина является нейтральным государством. Нет, в 2008 году зачем-то объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли и накаляли обстановку", – заявил Путин.На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года страны Альянса пообещали принять Украину, как и Грузию, в свои ряды, не обозначив при этом никаких временных ориентиров. В 2019 году Верховная Рада закрепила в Конституции курс на членство в НАТО. Однако никаких подвижек до сих пор нет – Альянс не спешит принимать в свои ряды государство, на территории которого идут военные действия, поскольку в этом случае в соответствии с принципом коллективной безопасности будут обязаны вступить в войну на его стороне."Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины. Если мы считаем, что расширение НАТО за счёт Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали", – отметил Путин.Он напомнил, что ещё в 1991 году Администрация США обещала, что расширения НАТО на восток не будет, однако после этого состоялось 5 волн расширения Альянса."И каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Всё, до свидания", – добавил российский лидер.31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге объявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства не вступят в НАТО."[В 2014 году начались боевые действия] – всё это привело к тому, что эскалация вышла на новый уровень. Так что начало специальной военной операции России – это не начало войны, это попытка её прекратить", – подчеркнул президент РФ."Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершён был мирными средствами... А мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в своё время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности", – заявил Путин.На переговорах в Турции весной 2022 года стороны практически достигли договорённостей с учётом этого фактора, однако как только российские войска отошли от Киева, украинская сторона отказалась от всех договорённостей. Которые, важно отметить, были уже парафированы главами переговаривающихся сторон. Но нет, Киев объявил, что будет добиваться стратегического поражения России и победы на поле боя, напомнил президент. Чтобы переломить ход вооружённого конфликта, украинская армия предприняла попытку перейти в контрнаступление с 4 июня, но результатов нет, а потери у ВСУ – огромные, сказал Путин: примерно 1 к 8."К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей", – сказал президент РФ.Речь о проекте мирного урегулирования конфликта на Украине, представленном Пекином в феврале, который включает 12 пунктов и предусматривает прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Путин назвал эти предложения вполне реалистичными и считает, что они могли бы лечь в основу мирных договорённостей.Новый миропорядок без колониализма Запада уже неизбеженПроисходящее сейчас на Украине – это не просто локальный конфликт, это процесс, оказывающий влияние на уклад жизни во всём мире.Корреспондент Центрального телевидения Китая поинтересовался у президента РФ, почему он считает "порядок, основанный на правилах" проявлением колониального мышления, как упомянул в речи на Валдайском форуме, и что нужно сделать для построения многополярного миропорядка."Порядок, основанный на правилах". Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь. Но это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход, потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом. Сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход. <…> Когда они говорят, что они исключительные в Соединённых Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе", – ответил Путин.Подход России к мировому устройству – совсем другой, подчеркнул он, а именно: все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Так постепенно и должен рождаться многополярный мир."Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьётся какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно", – констатировал российский лидер.Проявлением объективного процесса формирования многополярного мира Путин назвал расширение БРИКС. С 1 января 2024 года в объединение вступят 6 новых членов: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, Аргентина. Этот процесс происходит не в последнюю очередь с ростом потенциала КНР, растут Индия, Индонезия, государства в Латинской Америке ‒ Бразилия, Россия встаёт на ноги и крепнет, пояснил президент РФ.На момент проведения саммита в Йоханнесбурге БРИКС по паритету покупательной способности уже превосходил G7, а с присоединением этой шестёрки стран перевес станет ещё больше, отметил Путин."Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления такого формата, таких отношений между странами мы можем добиться этой цели на основе объединения усилий", – добавил президент России.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, украина, миропорядок, спецоперация, контрнаступление, потери всу, владимир зеленский, брикс, зарубежье